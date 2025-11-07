bhc, 한소희 모델 발탁…모델료 전액 본사 부담

치킨 브랜드 bhc가 배우 한소희를 새로운 전속 모델로 선정하고 브랜드 감성 강화에 나선다.

7일 회사는 한소희의 세련되고 자신감 있는 이미지가 ‘맛과 스타일을 선도하는 트렌디한 치킨’이라는 브랜드 방향성과 부합한다고 밝혔다. 강렬한 카리스마와 개성 있는 스타일을 지닌 한소희가 MZ세대와의 공감대를 높여줄 것으로 기대하고 있다.

한소희는 이번 캠페인에서 bhc 대표 메뉴인 ▲뿌링클 ▲콰삭킹 ▲맛초킹 등 주요 제품군의 매력을 자신만의 감성으로 표현한다. bhc는 오는 11월 출시 예정인 신제품 광고 캠페인을 시작으로 배우 한소희와의 협업을 본격화한다. 신제품은 한소희의 생일과 맞춰 공개될 예정이다.

bhc의 새로운 모델이 된 배우 한소희.(사진=다이닝브랜즈그룹)

특히 이번 광고 모델 기용은 약 2년 만의 교체다. bhc 관계자는 “2년 만의 모델 교체를 통해 브랜드의 새로운 도약을 준비했다”며 “트렌디함과 자신감 있는 에너지를 통해 bhc의 브랜드 철학을 전달할 것”이라고 말했다.

회사에 따르면 한소희 모델료는 가맹점주 부담 없이 본사가 전액 부담한다. bhc 관계자는 “가맹점주의 부담을 최소화하는 동시에 브랜드 경쟁력 강화를 위한 투자”라고 설명했다.

한소희는 “bhc의 다양한 메뉴가 가진 개성과 매력을 제 방식으로 표현해, 소비자들이 bhc를 새롭게 느낄 수 있도록 하겠다”고 소감을 밝혔다.