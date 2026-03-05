스튜디오슬램 윤현준 대표, 모범납세자 선정

성실 납세로 국가 재정 확보 이바지

방송/통신입력 :2026/03/05 17:20

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

SLL 레이블 스튜디오슬램의 윤현준 대표이사가 '제60회 납세자의 날'을 맞아 모범납세자로 선정돼 마포세무서장 표창을 받았다고 5일 밝혔다.

모범납세자 포상은 국세청이 매년 납세의 의무를 성실히 이행하여 국가 재정에 기여하고, 건전한 납세 풍토를 조성한 개인과 기업을 심사해 수상한다.

윤 대표는 투명한 기업 운영과 성실한 납세를 통해 국가 재정 확보에 이바지한 점을 높게 평가받아 표창을 받었다.

스튜디오슬램은 "성실한 납세는 기업의 당연한 의무이자 국가 발전에 기여하는 중요한 발걸음"이라며 "앞으로도 투명한 경영을 바탕으로 모범 기업으로써의 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

사진=SLL

관련기사

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SLL 스튜디오슬램 윤현준 납세자 납세자의날 모범납세 국세청

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

코스피 9% 반등…개인돈 1조8천억원 몰렸다

LG전자, 토요타에 미국 표준특허 16건 양도

'안전쇼' 논쟁…오픈AI와 앤트로픽은 왜 다른 길을 가나

삼성디스플레이, BOE서 특허 로열티 받았다...5000억원 웃돈 듯

ZDNet Power Center