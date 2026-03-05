산업부, 중동상황 대응…수출 중기 긴급지원 본격화

정부가 중동지역 정세 불안에 따른 수출 중소기업 긴급 지원에 나섰다.

산업통상부는 5일 서울 삼성동 무역센터에서 강감찬 무역투자실장 주재로 중동지역 수출 중소기업 지원을 위한 간담회를 열고 긴급 지원방안을 논의했다.

이날 간담회는 최근 중동지역 정세 불안에 따른 수출 중소기업의 애로를 점검하고 대응책을 구체화하기 위해 마련됐다. 산업부는 지난달 28일부터 긴급대책반을 가동해 원유·가스 수급, 산업공급망, 수출·물류 등을 점검하며 상황 변화에 대응해 왔다.

간담회에는 KOTRA·한국무역보험공사·한국무역협회·중소벤처기업진흥공단 등 관계기관과 업종별 협회·단체가 참석해 기업 애로사항을 공유하고 지원방안을 논의했다.

업계는 ▲해상운송 차질 ▲운임·할증료 상승 ▲수출대금 회수 지연에 따른 유동성 부담 ▲중동 정세 악화에 따른 신규 바이어 발굴 애로 ▲현지 정보 부족 등을 주요 어려움으로 제기했다.

강감찬 산업통상부 무역투자실장(맨 오른쪽)이 5일 서울 삼성동 한국무역협회 회의실에서 관련 유관기관과 협회·단체 등 관계자가 참석한 가운데 열린 ‘중동 수출기업 협회·단체·관계기관 간담회’에서 인사말을 하고 있다.

산업부는 수출지원기관과 협력해 신속한 지원에 나서기로 했다.

KOTRA는 중동 수출 실적(계약 포함)이 있는 중소·중견기업을 대상으로 이번 달 11일부터 긴급 수출바우처를 공고하고, 수출 물류 반송 비용·전쟁 위험 할증료 지원항목을 신설해 지원한다. 피해가 큰 기업에는 별도 패스트트랙을 운영해 신청 후 3일 이내 바우처를 발급할 계획이다. 아울러 대체시장 발굴 시장조사와 신규 바이어 매칭 등 해외 마케팅 지원도 확대한다.

무역보험공사는 아랍에미리트(UAE)·사우디·이라크·카타르·쿠웨이트·이란·바레인 등 호르무즈 해협 인근 국가로 수출하는 중소·중견기업을 대상으로 긴급 금융지원 프로그램을 시행한다. 수출 제작자금 보증 한도를 최대 1.5배로 확대하고 보증 만기를 연장하는 한편, 보험사고 발생시 신속한 보상을 위한 보험금 가지급, 수출채권 조기 현금화 등으로 기업 유동성 부담을 완화할 계획이다. 또 해외신용조사 서비스를 무료로 제공하고 수출 거래선 다변화를 위한 ‘트레이드-슈어’ 컨설팅 프로그램도 지원한다.

무역협회는 중동지역 수출 규모와 비중 등을 토대로 지원이 시급한 수출기업 데이터베이스를 구축해 수출애로를 점검하고 지원기관 연결을 지원하는 등 현지 동향 정보를 제공한다. 특히 기존 해운 선사와 운송업계 네트워크를 통해 해상운송 가능 여부 등 현지 물류 정보를 신속하게 제공할 계획이다.

중동지역 수출기업 상담은 KOTRA 중동 사태 긴급대응 애로상담 데스크 홈페이지 배너와 무역협회 홈페이지 배너에서 지원받을 수 있다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “중동 정세 불안으로 어려움을 겪는 수출 중소기업의 부담을 완화하고, 현재의 수출 상승 흐름에 미치는 부정적 영향을 최소화해 나가겠다”며 “중동상황 장기화 가능성에도 대비하면서 중소벤처기업부·해양수산부 등 관계부처·유관기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.