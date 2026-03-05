정부, 'EU 산업가속화법' 차·철강·배터리 영향 점검

산업통상부(이하 산업부)는 박동일 산업정책실장 주재로 5일 자동차, 철강, 배터리 업계를 대상으로 간담회를 개최, 유럽연합(EU)의 산업가속화법 시행 시 업종별 영향 및 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

EU 집행위원회는 4일(현지시간) 역내 제조업 경쟁력 강화를 도모하기 위해 산업가속화법 초안을 발표했다. 법안은 에너지집약 산업 및 자동차 산업의 공공 조달과 구매·소비 지원 제도에 저탄소·역내산 요건을 도입한다. 신흥 전략 제조 부문에 대한 일정 외국인투자에 대해 지분 제한, EU 노동자 고용 등 조건을 부과하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

정부세종청사 산업통상부 전경.

이번에 발표된 법안은 EU 원산지 인정에 있어 우리나라와 같이 EU와 자유무역협정(FTA)를 체결한 국가의 제품·서비스를 역내산과 동등하게 대우하며, EU와의 무역협정이 적용되는 투자에 대해 외국인투자 승인 조건 적용도 배제되도록 규정하고 있다.

회의에 참석한 기업들은 전기차 역내 조립 요건에 대한 우려, 저탄소 철강 상세 기준 등에 대한 모니터링 필요성 등을 강조했다.

현대차 관계자는 “우리나라가 신뢰할 수 있는 파트너에 포함돼 다행”이라며 향후 EU 역내 조립 조건도 완화 될 수 있도록 정부 지원을 요청했다.

산업부는 이번 법안이 우리 기업에 불리하게 작용하지 않도록 세부 요건 등을 면밀히 검토하며 대응할 예정이다. 기업들 의견을 종합해 5일 벨기에에서 진행되는 한-EU 신통상 과장급 회의를 통해 우리측 입장을 EU에 전달할 계획이다.