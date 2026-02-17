EU, 역내 생산 전기차만 보조금…보호무역 강화 신호

유럽연합(EU)이 중국산 전기차 확산에 대응해 보조금 지급 요건을 강화하는 방안을 추진한다.
16일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 EU 집행위원회는 역내 생산 비중이 70% 이상인 전기차에만 보조금을 지급하는 방안을 논의 중이다.
법안 초안에는 역내 지원을 받는 전기차 제조업체가 차량 부품의 최소 70%를 EU에서 생산된 제품으로 조달하도록 하는 내용이 담겼다. 제조업체가 이 기준을 충족해야 정부 보조금 지급 대상에 포함될 수 있다.
이에 따라 전기차·하이브리드차·연료전지차 구매자가 정부 보조금을 받으려면 해당 차량이 EU 내에서 조립되고, 가격 기준으로 배터리를 제외한 부품의 70% 이상이 EU에서 생산돼야 한다.
공공기관이 전기차를 구매하거나 리스하는 경우에도 동일한 기준이 적용된다. 배터리 역시 주요 구성 요소가 EU 내에서 생산돼야 한다.
관련기사
- EU, 저탄소 철강 앞세워 산업 부활 추진…'메이드 인 유럽' 강화2026.02.17
- 2025년 미국 전기차 판매량 1위 테슬라…현대차·기아, 합산 2위 기록2026.02.17
- 중국 최대 TV쇼 주인공 된 '휴머노이드 로봇'…춘절 갈라 무대 올라2026.02.17
- 한국앤컴퍼니, 일본 최대 애프터마켓 전시서 '한국' 배터리 알려2026.02.17
FT는 초안에서 70% 수치가 괄호로 표기돼 있어 최종 비율은 조정될 가능성이 있다고 전했다.
EU 집행위는 이달 25일 중국산 저가 수입품에 대응해 역내 산업 경쟁력을 강화하는 내용을 담은 ‘산업 가속화 법’(IAA)을 공개할 예정이다.