EU, 역내 생산 전기차만 보조금…보호무역 강화 신호

배터리 제외한 부품 70%가 유럽 내 생산 시 지급

카테크입력 :2026/02/17 15:49    수정: 2026/02/17 15:50

김재성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

유럽연합(EU)이 중국산 전기차 확산에 대응해 보조금 지급 요건을 강화하는 방안을 추진한다.

16일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 EU 집행위원회는 역내 생산 비중이 70% 이상인 전기차에만 보조금을 지급하는 방안을 논의 중이다.

법안 초안에는 역내 지원을 받는 전기차 제조업체가 차량 부품의 최소 70%를 EU에서 생산된 제품으로 조달하도록 하는 내용이 담겼다. 제조업체가 이 기준을 충족해야 정부 보조금 지급 대상에 포함될 수 있다.

중국 베이징벤츠오토모티브(BBAC) 생산공장 (사진=메르세데스-벤츠) *사진과 무관

이에 따라 전기차·하이브리드차·연료전지차 구매자가 정부 보조금을 받으려면 해당 차량이 EU 내에서 조립되고, 가격 기준으로 배터리를 제외한 부품의 70% 이상이 EU에서 생산돼야 한다.

공공기관이 전기차를 구매하거나 리스하는 경우에도 동일한 기준이 적용된다. 배터리 역시 주요 구성 요소가 EU 내에서 생산돼야 한다.

관련기사

FT는 초안에서 70% 수치가 괄호로 표기돼 있어 최종 비율은 조정될 가능성이 있다고 전했다.

EU 집행위는 이달 25일 중국산 저가 수입품에 대응해 역내 산업 경쟁력을 강화하는 내용을 담은 ‘산업 가속화 법’(IAA)을 공개할 예정이다.

김재성 기자sorrykim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
유럽 EU 유럽연합

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차 보스턴다이나믹스 IPO 가시화…40조원 대어 부상

X에서 가상자산·주식 거래 가능해진다

갤럭시 S26, 설 연휴 직후 언팩·사전예약 돌입

비트코인 1만 달러 추락 경고…블룸버그 전략가 "美 경기침체 전조"

ZDNet Power Center