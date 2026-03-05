뉴빌리티, 휴머노이드형 서비스 로봇 '빌리' 공개

피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 서비스·플랫폼 기업 뉴빌리티는 휠 기반 휴머노이드형 서비스 로봇 '빌리'를 처음 공개했다고 5일 밝혔다.

빌리는 휠 기반 구동부 구조에 360도 회전이 가능한 로봇 팔 '매니퓰레이터'를 더한 형태다. 모듈 구성 개폐형 적재함과 선반을 갖췄다.

엘리베이터·출입문 등의 버튼, 선반 등 기존 인프라와의 물리적 상호작용, 물품 집기·적재·전달까지 로봇이 직접 수행할 수 있도록 설계됐다.

팔과 바퀴, 모둘형 적재함 조합 휴머노이드형 서비스 로봇 '빌리' (사진=뉴빌리티)

팔과 손가락을 활용한 정밀 조작으로 물건을 집고 엘리베이터 버튼을 누르는 등 실내외 공간에 최적화된 동작을 구현한다. 별도 시설 개조 없이 기존 인프라를 그대로 활용하고 건물 구조 변경 없이 자율 이동이 가능하다.

빌리는 ▲세계 최초 로봇 전용 '맵리스 자율주행' ▲뉴비를 통해 국내외 다수 현장 상용화로 고도화된 운영 시나리오 ▲AI 인지 기반 실시간 다중관제·모니터링 연계 운용 시스템을 적용했다.

뉴빌리티는 고가 라이다 없이 카메라 기반 인식 기술을 통해 실시간 주변 환경 인지 및 주행이 가능한 독보적인 운용 구조를 구축해왔다. 시각 정보를 별도 프로그래밍 없이 AI가 즉각 판단해 제어하는 실시간 인지·제어 체계를 갖췄다.

회사는 상반기 중 로봇 실물을 공개하고 상용화를 준비한다. 또 물류·제조·공공 및 시설 운영 파트너사와 협력해 현장 적용 범위를 확장할 계획이다.

이상민 뉴빌리티 대표는 "실무 중심 기술을 축적해 온 뉴빌리티 포트폴리오의 중대한 전환점이자, 미래 피지컬 AI 시대를 실질적인 시장 가치로 연결하는 전략적 도약"이라며 "기술적 지향점을 넘어 일반 대중이 일상에서 즉각적으로 체감할 수 있는 범용적 로봇 상용화 시대를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 빌리의 티저 영상은 뉴빌리티 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.