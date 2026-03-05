타겟, 2년 연속 성과급 감축…성과의 75% 수준

타겟이 매출과 이익 부진 영향으로 2년 연속 직원들의 성과급을 줄인다.

4일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 타겟 직원들은 지난해 성과에 대한 보너스의 75% 수준을 받게 될 예정이다. 이는 1년 전 직원들이 받았던 성과급보다 낮은 수치로, 당시 목표 성과급의 87% 수준을 받았다.

올해 성과급 지급 규모는 부진한 매출, 빠르게 변화하는 관세 정책, 다양성 정책 변화에 대한 반발 등으로 어려움을 겪은 지난해의 상황을 반영한 것이다. 타겟은 스타일, 쇼핑 경험, 기술 분야에 대한 집중을 강화해 3년간 이어진 매출 부진을 반등시키려고 하고 있다.

타겟 (사진=지디넷코리아)

본사 사무직과 매장, 물류센터에서 근무하는 연봉직 직원들이 성과급 지급 대상이며 고위 임원과 시간제 근로자는 해당되지 않는다.

타겟의 매출과 조정 이익은 지난 1월 31일로 끝난 최근 회계연도 동안 감소했지만, 회사는 단기 전망에 대해 낙관적인 시각을 보였다. 마이클 피델케 최고경영자(CEO)는 경쟁 우위를 가진 일부 상품 카테고리에 집중하겠다고 말했다. 가령 식료품 코너에는 이전보다 많은 상품과 시식 제품을 추가하고, 뷰티 매장 구역도 개편할 계획이다.

관련기사

피델케 CEO는 지난 2월 취임한 후 경영진을 개편하고 회사의 약 500개 직무를 감축했으며 매장 전반에 걸쳐 여러 변화를 추진했다.

회사는 올해 순매출이 증가할 것으로 예상 중이며 매장, 직원 교육, 마케팅 등 다양한 분야에 수십억 달러를 투자할 계획이다.