쿠빙스, 일본 '건강박람회 2026' 성료

주방가전 브랜드 쿠빙스는 지난달 25일부터 27일까지 3일간 도쿄 빅사이트에서 개최된 '건강박람회 2026'을 성황리에 마무리했다고 4일 밝혔다.

'건강박람회 2026'은 일본에서 가장 오래된 건강 및 웰니스 산업 전문 박람회다. 올해로 44회를 맞았다.

쿠빙스 일본 건강박람회 부스 (사진=쿠빙스)

쿠빙스는 이번 전시에서 가정용·상업용 제품 라인업을 선보였다. 관람객들이 직접 착즙 주스를 시음하고 제품 성능을 체험할 수 있는 공간을 마련했다.

1천700ml 대용량 호퍼를 통해 재료 손질 없이 통째로 착즙이 가능한 핸즈프리 슬로우 주서 '오토6'와 세계 최초로 원터치 자동개폐 기능을 적용한 상업용 블렌더 'CB980'을 선보였다.

오토6는 자동 절삭 기능을 적용해 사용 편의성을 높였다. 저속 압착 착즙 기술로 원재료 본연의 맛과 영양을 살린 것이 특징이다. CB980은 강력한 모터 성능과 안정적인 블렌딩 기술을 기반으로 상업 환경에 최적화된 제품으로 소개했다.