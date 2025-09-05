주방가전 브랜드 쿠빙스는 5일 독일 베를린에서 개막하는 'IFA 2025'에 참가해 가정용 원액기와 상업용 블렌더 라인업을 출품한다고 밝혔다.

쿠빙스는 이번 전시회를 통해 대표 모델인 '오토6'을 비롯해 상업용 블렌더 'CB1000' 등을 선보인다.

쿠빙스, IFA 2025서 원액기·블렌더 선봬 (사진=쿠빙스)

오토 시리즈는 대용량 호퍼, 저속 압착 착즙 기술, 저소음 설계 등으로 차별화된 성능을 제공하며 소비자 편의성과 건강을 동시에 잡은 제품이다.

CB1000은 저소음 방음 커버를 장착한 진공 블렌더다. 카페와 레스토랑 등 상업 환경에서도 소음을 효과적으로 줄여준다. 진공 기술을 적용해 주스·스무디의 갈변을 최소화하고 신선한 맛을 오래 유지할 수 있다.

쿠빙스는 폴란드 시장에서 2016년부터 10년 연속 '골든 컨슈머 어워드'를 수상하며, 현지 소비자가 뽑은 가장 인기 있는 주방가전 브랜드로 자리매김했다.

쿠빙스 관계자는 "이번 전시회를 통해 쿠빙스의 다양한 라인업을 선보이며 프리미엄 주방가전 브랜드로서 글로벌 입지를 더욱 강화할 것"이라고 말했다.