쿠빙스, 獨 암비엔테 2026 참가

주방가전 브랜드 쿠빙스는 오는 6일부터 10일까지 독일 프랑크푸르트에서 열리는 세계 최대 소비재 전시회 '암비엔테 2026'에 참가한다고 5일 밝혔다.

매년 독일에서 개최되는 암비엔테는 다이닝·리빙·기빙 등 소비재 전반 최신 트렌드와 혁신 기술을 공유하는 글로벌 전시회다.

쿠빙스, 독일 암비엔테 2026 참가 (사진=쿠빙스)

쿠빙스는 주력 제품인 '오토 시리즈'가 공식 프로그램 '키친쇼'에 선정됐다. 키친쇼는 전시회 주최 측과 독립 큐레이터, 전문 심사위원단이 실제 조리 환경에서의 활용 가능성을 평가해 제품을 선발한다.

이번 선정에 따라 오토 시리즈는 라이브 쿠킹 퍼포먼스에서 전문 셰프가 직접 사용하며 쿠빙스 착즙기의 성능을 선보일 예정이다.

오토 시리즈는 재료를 투입한 뒤 버튼만 누르면 작동하는 핸즈프리 구조, 재료 손질을 최소화할 수 있는 대용량 호퍼, 균일한 결과를 내는 저속 착즙 성능을 갖춘 점에서 인정받아 셰프들의 조리 파트너로 선택됐다.

이와 함께 쿠빙스 소형 블렌더는 '키친 이노베이션 어워드 2026' 수상 제품으로 이름을 올렸다.

쿠빙스 관계자는 "이번 기회를 발판 삼아 글로벌 프리미엄 주방가전 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.