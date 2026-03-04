헥사곤 소프트웨어 부문 ‘옥타브’로 분사 추진…독립 브랜드 출범

헥사곤 AB의 소프트웨어 사업부가 ‘옥타브’라는 독립 브랜드로 출범하며 분사 절차를 본격화한다.

옥타브는 헥사곤 AB에서 분사를 추진하고 새로운 브랜드 아이덴티티를 공개했다고 4일 밝혔다. 회사는 산업 및 인프라 자산의 설계부터 구축·운영·보호까지 전 주기를 지원하는 소프트웨어 기업으로 독립 전환을 추진한다.

옥타브는 헥사곤의 ▲에셋 라이프사이클 인텔리전스(ALI) ▲세이프티·인프라·지오스페이셜(SIG) 사업부와 함께 브릭시스(Bricsys), ETQ, 프로젝트메이츠 등을 통합해 구성된다. 이를 통해 자산 라이프사이클 관리와 산업 인프라 운영을 지원하는 소프트웨어 포트폴리오를 하나의 플랫폼으로 통합한다는 계획이다.

회사는 설계, 구축, 운영, 보호 등 자산 관리 전 단계에서 데이터를 연결하고 도메인 특화 인공지능(AI)을 활용해 운영 효율과 의사결정 지원 기능을 강화하겠다고 설명했다.

마티아스 스텐버그 옥타브 최고경영자(CEO)는 “복잡성이 높고 결과의 중요성이 큰 환경에서 고객이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것이 목표”라며 “브랜드 출범은 조직이 핵심 성과를 달성할 수 있도록 지원하겠다는 약속”이라고 말했다.

옥타브는 현재 전 세계 45개국에서 약 7200명의 임직원이 근무하고 있으며, 새 브랜드 출범과 함께 공식 웹사이트와 소셜 채널도 공개했다.

