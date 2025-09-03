헥사곤 "진정한 디지털 트윈, AI 분석·실시간 데이터 결합 관건"

"글로벌 제조업체들이 민첩성 부족과 공급망 불안정으로 흔들리고 있습니다. 이를 해결하려면 디지털 트윈을 필수로 도입해야 합니다. 실시간 데이터와 인공지능(AI) 분석 기능을 결합한 디지털 트윈으로 신제품 비용과 품질 문제를 한번에 줄일 수 있을 것입니다."

임분춘 헥사곤매뉴팩처링인텔리전스 아세안(ASEAN)·태평양·한국 총괄 사장은 3일 양재 aT센터에서 열린 '헥사곤 라이브 이노베이션 서밋 코리아 2025'에서 실시간 데이터와 AI 분석 기능을 결합한 디지털 트윈 중요성을 이같이 밝혔다.

디지털 트윈은 실제 제품·공정·공장 데이터를 실시간 수집·연동해 가상 환경에서 시뮬레이션하는 기술이다. 가상에서 문제를 미리 발견하거나 제조 비용을 줄이고 생산·품질을 더 빨리 개선할 수 있다. 이를 통해 제품 품질과 제조 비용, 공급망 관리할 수 있는 제조 혁신 기술로 평가받고 있다.

임분춘 헥사곤매뉴팩처링인텔리전스 아세안(ASEAN)·태평양·한국 총괄 사장.

헥사곤은 디지털 트윈 구현을 위한 솔루션을 운영하고 있다. 제품 설계부터 생산과 품질 관리까지 데이터로 연결하는 소프트웨어와 하드웨어를 제공하고 있다. 특히 센서와 사물인터넷(IoT)을 활용해 공정 데이터를 실시간 수집하고 이를 AI 분석과 결합한다. 디지털 트윈을 단순 시뮬레이션이 아니라 품질 예측, 공급망 리스크 관리, 지속가능성 확보까지 지원하는 셈이다.

임 사장은 "디지털 트윈은 설계 단계에서 시뮬레이션을 수행해 오류를 조기에 발견하고 불필요한 자원 낭비를 줄이는 효과가 있다"고 설명했다.

실제 헥사곤이 포레스터컨설팅과 공동 발표한 '2025 글로벌 첨단 제조 보고서'에 따르면 조사 대상 기업 98%가 디지털 트윈 기술 가치를 인정한다고 답했다. 또 신제품 도입 과정에서 발생하는 비용 상승과 공급망 이슈를 줄이는 핵심 도구로 디지털 트윈을 꼽았다.

임 사장은 디지털 트윈이 공급망 전 과정을 디지털로 연결해 협업을 강화할 수 있다는 점도 강조했다. 그는 "공급망 문제 상당 부분이 실시간 가시성과 추적성 부족에서 비롯된다"며 "디지털 트윈으로 이에 유연하게 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.

임 사장은 디지털 트윈에 실시간 데이터와 AI 분석 기능이 결합돼야 한다고 주장했다.

임 사장은 디지털 트윈을 도입하는 기업 다수가 여전히 어려움을 겪고 있다는 점을 지적했다. 가장 큰 문제는 실시간 데이터 확보와 시스템 간 연동이 부족하다는 점이다. 그는 "공장에서 나오는 센서 데이터나 운영 데이터가 제때 수집되지 않는다"며 "여러 장비와 시스템이 서로 호환되지도 않아 디지털 트윈이 제대로 작동하지 못한다"고 말했다.

그는 이를 해결하기 위해 디지털 트윈에 실시간 데이터와 AI 분석 기능이 결합돼야 한다고 주장했다. 임 사장은 "AI 기능을 탑재한 디지털 트윈이 생산 현장에서 실제 품질을 높이고 비용과 시간을 줄일 수 있다"며 "지속가능성까지 동시 확보할 수 있는 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.