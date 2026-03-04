개발부터 복구까지 책임 완주…LX인터, 필리핀서 공식 표창

LX인터내셔널이 필리핀 라푸라푸 구리 광산 환경복구를 완료한 공로를 인정받아 필리핀 정부로부터 공식 표창을 받았다.

4일 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 ‘한-필리핀 비즈니스포럼’ 현장에서 시상식이 진행됐다. 후안 미겔 쿠나 환경자원부(DENR) 장관이 구혁서 LX인터내셔널 대표에게 직접 표창을 수여했다. 구 대표는 필리핀 경제사절단 자격으로 이날 행사에 참석했다.

LX인터내셔널 관계자는 “개발에서 복구까지 이어지는 자원개발 전 과정을 일관되게 책임지고 마무리한 점이 높게 평가받았다”며, “필리핀 정부가 자국 광업 역사상 최초로 환경복구 의무를 이행한 사례에 직접 시상을 했다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

구혁서 LX인터내셔널 대표(오른쪽)가 4일 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 ‘한-필리핀 비즈니스 포럼’에서 필리핀 라푸라푸 구리 광산의 성공적인 환경복구 공로로 표창을 받고, 후안 미겔 쿠나 필리핀 환경자원부 장관(가운데), 이준택 LX인터내셔널 마닐라지사장과 함께 기념사진을 찍고 있다. (사진=LX인터내셔널)

시상식 이후에는 LX인터내셔널 마닐라지사장이 발표자로 나서, 라푸라푸 광산 프로젝트를 양국 간 핵심광물 협력의 대표 사례로 소개했다. 이 프로젝트는 필리핀 광업의 중요한 전환점이자, 한국 기업이 구현한 책임 있는 해외 자원개발의 모범 사례로 평가되며 참석한 양국 관계자들의 높은 관심을 받았다고 회사 측은 설명했다.

LX인터내셔널은 2008년 라푸라푸 광산을 인수한 이후 ▲개발 ▲생산 ▲폐광 ▲환경복구까지 자원개발의 전 단계를 수행했다. 2018년부터 본격적인 환경복구 작업에 착수해 토양 안정화, 생태 복원, 수질 관리 등 지속적인 복구 프로그램을 전개하고, 지난해 8월 필리핀 정부로부터 ‘최종 광산 복구 및 폐광 계획’ 이행 완료에 대한 공식 승인을 획득했다. 필리핀 광업 역사상 첫 환경복구 승인 사례며, 한국 기업이 해외 광산에서 환경복구를 공식 인증받은 첫 사례다.

관련기사

LX인터내셔널 관계자는 “이번 필리핀 정부의 표창은 향후 글로벌 핵심광물 확보를 추진하는 데 확고한 신뢰 기반이 될 것”이라며, “핵심광물 확보와 책임경영이 선순환하는 지속가능한 자원개발 모델을 더욱 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

LX인터내셔널은 앞으로도 글로벌 시장에서 니켈, 보크사이트, 구리 등 미래 유망 광물에 대한 투자를 지속 확대해 자원 사업 경쟁력을 한층 강화해 나갈 방침이다.