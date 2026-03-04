아이스크림에듀, ‘홈런 필사 대회‘ 진행

에듀테크 기업 아이스크림에듀(대표 박기석)가 ‘문해력 해결! 홈런 독서챌린지(이하 독서챌린지)’ 참여 독려를 위한 이벤트 ‘홈런 필사 대회’를 3월 한 달 동안 진행한다고 4일 밝혔다.
아이스크림에듀는 책에서 읽은 좋은 문장을 직접 써보며 문해력을 향상시키고 표현력과 문장력도 기를 수 있는 경험을 아이들에게 제공하고자 ‘홈런 필사 대회’를 마련했다.
‘홈런 필사 대회’는 홈런 독서챌린지 참여자 또는 독서에 관심있는 모든 학부모와 자녀라면 누구나 참여할 수 있다. 참여하려면 책에서 마음에 드는 문장 1~3문장을 필사한 후 사진을 찍어 응모하면 된다.
참여자 중 총 65명을 선정해 외식, 도서, 문구 등 기프트카드를 선물로 증정하며, 당첨자는 4월 7일 홈런 홈페이지 이벤트 게시판 및 개별 연락을 통해 발표할 예정이다.
이 외에도 3월 한 달 내에 ‘홈런 독서챌린지’에 자녀를 등록한 모든 참여자에게는 추첨을 통해 독서대, 독서기록 포스터, 커피 쿠폰 등 다양한 선물을 증정한다.
아이스크림에듀 관계자는 “눈으로 읽는 독서를 넘어, 좋은 문장을 직접 써보며 내 것으로 만드는 과정은 문해력 성장의 가장 확실한 첫걸음”이라며 “이번 이벤트를 통해 독서 습관은 물론 필사로 글의 의미를 깊이 있게 체득하는 습관도 기르길 바란다”고 말했다.