오픈생활건강, 파랑에프앤비와 제휴…요양원 급식·실버용품 사업 확대

오픈생활건강이 요양원 급식 전문 기업과 손잡고 실버 및 건강 카테고리 사업 확대에 나선다.

오픈생활건강(대표 신진호)은 파랑에프앤비(대표 김홍범)와 제휴를 맺고 요양원 급식과 실버용품 공급을 연계한 사업을 추진한다고 4일 밝혔다. 양사는 이번 협력을 통해 요양원 급식과 의료·건강 상품을 결합한 사업 모델을 구축하고 실버 시장 공략을 강화할 계획이다.

파랑에프앤비는 대기업 VIP 조리 경험을 기반으로 단체 급식과 요양원 식당 위탁 운영을 전문으로 하는 기업이다. ‘음식이 곧 약’이라는 식약동원 철학을 바탕으로 어르신 대상 맞춤형 급식을 제공하고 있다.

오픈생활건강 로고

파랑에프앤비가 운영하는 요양원 급식은 영양 균형을 고려한 건강식을 중심으로 구성되며, 식자재는 CJ프레시웨이 인증 제품을 사용한다. 모든 메뉴는 당일 조리·당일 소진을 원칙으로 신선도를 유지한다. 장기 근속 조리사들이 건강식과 환자식 등 다양한 식단을 조리하며, 김홍범 대표가 직접 품질 관리와 교육을 진행해 급식 운영 시스템을 표준화했다.

현재 파랑에프앤비는 경기 서북부 지역 5개 요양원에서 급식을 운영하고 있으며 올해 추가로 한 곳을 더 개설할 예정이다. 향후 요양원 급식을 기반으로 학교와 학원 급식 등으로 사업 영역을 확대하고, 건강·웰빙식 중심의 F&B 사업도 추진한다는 계획이다. 김홍범 대표는 장기적으로 무료 급식과 ‘사랑의 밥차’ 등 사회공헌 활동에도 참여하겠다는 목표를 밝혔다.

양사는 이번 제휴를 통해 요양원에서 사용되는 환자식과 성인용 기저귀 등 실버용품, 각종 메디컬 상품 공급을 확대할 예정이다. 파랑에프앤비가 준비 중인 건강 웰빙식 F&B 사업에는 오픈생활건강의 메디컬푸드 노하우를 접목해 사업 시너지를 높인다는 구상이다.

오픈생활건강은 요양원 고객을 대상으로 사업자 할인몰 ‘오픈비투비’를 통해 실버 상품을 공급하고 있으며, 최근 출시한 음용소금 ‘원솔트’ 등 건강 관련 제품의 요양원 납품도 협의하고 있다.

김홍범 파랑에프앤비 대표는 “이번 제휴를 통해 요양원 급식에 건강·의료 콘텐츠를 결합한 원스톱 서비스를 제공하게 됐다”며 “파랑에프앤비의 현장 경험과 오픈생활건강의 네트워크를 결합해 사업 확장성을 높이겠다”고 말했다.

신진호 오픈생활건강 대표는 “고령화 시대에 요양원은 건강한 노후를 위한 필수 인프라”라며 “이번 협력을 통해 건강 카테고리를 강화하고 ‘건강백세’ 실현과 사업 확장이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다”고 밝혔다.