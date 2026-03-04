컴퓨텍스 2026, 'AI 투게더' 주제로 오는 6월 개최

동아시아 최대 규모 ICT 전시회인 컴퓨텍스 타이베이 2026이 오는 6월 2일부터 5일까지 진행된다. 컴퓨텍스를 주최하는 타이트라(TAITRA, 대만대외무역발전협회)가 이와 같이 밝혔다.

올해 컴퓨텍스는 'AI 투게더(AI Together)'를 핵심 주제로 내세워 AI 컴퓨팅과 로보틱스 및 스마트 모빌리티, 차세대 기술 등 3대 핵심 분야를 전시할 예정이다.

행사 장소도 난강전람관 1·2관과 타이베이 국제컨벤션센터, 작년까지 내부 개장공사를 진행했던 타이베이 시청 인근 대만세계무역센터(TWTC) 1관까지 총 세 곳으로 늘린다.

타이베이 난강전람관 내 컴퓨텍스 타이베이 2025 전시장 전경. (사진=TAITRA)

TWTC 1관에는 인텔과 텍사스 인스트루먼트, 솔로몬 등 AI 로보틱스 분야 핵심 기업이 참가하는 'AI 로보틱스 존'이 설치된다.

대만세계무역센터(TWTC) 전경. (사진=TWTC)

컴퓨텍스 기조연설과 포럼에는 AI 공급망의 상·중·하류를 비롯해 응용 단계에 이르는 글로벌 빅테크 기업들이 참여한다.

기간 중 최신 시장 동향과 인사이트를 공유하고, AI 미래 발전의 핵심 방향성을 제시할 예정이다.

타이트라는 "행사 관람을 원하는 IT 업계 관계자, 스타트업, 바이어와 언론 종사자들은 오늘(4일)부터 공식 웹사이트에서 사전 등록에 참여할 수 있다"고 밝혔다.