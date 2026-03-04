HP코리아, 강용남 신임 대표이사 선임

HP코리아가 4일 강용남 신임 대표이사를 선임했다고 밝혔다.

강용남 신임 대표이사는 1995년 LG정보통신을 시작으로 25년간 HP, 델테크놀로지스, 한국레노버, 시그니파이, 앤커 등 주요 IT 업체를 거쳤다.

한국 및 아시아태평양 지역 전반에서 컨슈머 및 커머셜 비즈니스를 이끌며 지역 전략, 운영, 성장 전반을 총괄해 왔다.

특히 2011년 4월부터 2012년 9월까지 HP코리아에서 프린팅 및 퍼스널 시스템즈(PPS) 그룹 상무로 재직하며 커머셜 영업 전략을 이끈 바 있다.

강용남 HP코리아 신임 대표이사. (사진=HP코리아)

HP코리아는 "강용남 신임 대표는 HP코리아 한국 비즈니스를 총괄하며, AI 기반 PC와 차세대 프린팅 솔루션을 중심으로 기업 및 소비자 시장 전반에서의 경쟁력 강화에 나설 예정"이라고 밝혔다.

이어 "HP 조직과 한국 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 전략적 우선순위에 대한 안정적인 실행과 빠른 조직 안착이 기대된다"고 덧붙였다.

마이클 보일 HP 아시아·태평양 지역 수석 부사장 겸 대표이사는 "강용남 신임 대표는 한국 시장에 대한 깊은 이해와 글로벌 IT 산업 전반에 걸친 폭넓은 경험을 바탕으로, HP코리아의 지속 가능한 성장과 시장 리더십 강화를 이끌 실행력을 갖춘 리더"라고 평가했다.

강용남 대표는 "AI가 업무 환경을 재편하고 있는 지금이야말로, HP 코리아가 그동안 축적해 온 강점을 바탕으로 변화를 더욱 가속화해야 할 시점"이라고 설명했다.

이어 "HP의 '미래의 업무(Future of Work)' 비전을 기반으로 강력한 실행력과 가시적인 성과에 집중하고, AI PC와 차세대 프린팅 솔루션을 통해 고객의 생산성과 보안을 한 단계 끌어올리는 동시에 한국 시장에서 HP의 리더십을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

◇ 강용남 HP코리아 대표 약력

-1970년 출생

-부산대학교 인문학 학사

-캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스 경영학 석사

-1995.2~1999.7 LG정보통신 소프트웨어 연구원

-1999.8~2008.11 HP(현 HPE) 시니어 IT 컨설턴트

-2008.12~2011.4 델테크놀로지스 데이터센터 영업본부장

-2011.4~2012.9 HP코리아 커머셜 영업본부장(상무)

-2012.10~2019.5 한국레노버 대표이사

-2019.6~2023.8 시그니파이코리아 대표 및 동북아지역 총괄사장(한국/일본)

-2023.8~2024.6 앤커코리아 대표

관련기사

-2024.6~2026.2 레노버 아태지역 컨슈머사업 대표

-2026.3 HP코리아 대표이사