HP 출신 엔리케 로레스, 페이팔 구원투수로 등판

2019년 이후 6년간 코로나19 범유행과 공급망 위기, 지정학적 리스크와 AI 열풍 속에서 HP를 이끌었던 엔리케 로레스가 글로벌 결제 기업 페이팔의 키를 잡는다.

페이팔 이사회는 최근 2년간 일부 사업에서 진전이 있었음에도 변화의 속도와 실행력이 기대에 미치지 못했다고 판단하며 CEO 교체를 단행했다.

HP에서 대규모 조직의 비용 구조를 단순화하고 위기 국면에서도 운영 효율성을 끌어올렸던 엔리케 로레스의 경력을 높이 평가한 것이다.

지난 3일 퀄컴 컴퓨텍스 기조연설 중 옴니북 14X를 소개하는 엔리케 로레스 HP 전 CEO. (사진=지디넷코리아)

엔리케 로레스는 성장 둔화와 경쟁 심화라는 과제에 직면한 페이팔의 신임 회장 겸 CEO로 3월 1일부터 공식 임기를 시작한다.

코로나19로 시작해 AI 격변으로 끝난 HP CEO 6년

엔리케 로레스는 1989년 엔지니어링 인턴으로 HP에 입사했다. 이후 프린팅과 개인용 시스템, 비즈니스 및 산업 솔루션 분야를 거쳤고 2015년 HP·HPE 분사시에도 분사 관리 조직을 직접 이끌었다.

미국의 복사기 제조사 제록스는 2019년 HP 인수를 시도했다. (사진=플리커 @Zack Seward)

엔리케 로레스는 2019년 11월 HP CEO에 취임하자마자 복사기 부문 경쟁사인 미국 제록스의 적대적 인수 시도와 맞닥뜨렸다. 제록스는 HP 주당 24달러, 총 350억 달러(약 51조 4605억원) 규모 인수를 제안했지만 HP는 이를 거부했다.

제록스는 2020년 주주총회를 통해 HP 이사회 장악을 시도했지만 같은 해 3월 코로나19 범유행이 본격화되며 인수 계획은 철회됐다.

엔리케 로레스는 코로나19 범유행 기간 동안 타격을 입은 전세계 공급망을 유지하는 동시에 원격근무와 온라인 학습 확산으로 급증한 PC 수요를 감당해야 했다.

2020년 온라인으로 진행된 'HP 이노베이션 서밋'에서 발언하는 엔리케 로레스 HP 전 CEO. (사진=HP)

코로나19가 소강 국면에 접어들자 그는 베트남, 사우디아라비아 등으로 생산 거점을 분산시키며 공급망 리스크 완화에 나섰다. 최근에는 컴퓨텍스 타이베이 2024와 다보스포럼 등 주요 국제 행사에 잇따라 참석하며 HP의 AI 전략을 직접 설명해 왔다.

"HP, 장기 성장 전략 아래 성공 기원"

엔리케 로레스는 지난 3일(현지시간) 사내 메시지를 통해 HP CEO직에서 물러난다는 뜻을 밝혔다.

라이젠 AI 300 프로세서 탑재 옴니북을 공개하는 엔리케 로레스 HP CEO. (사진=지디넷코리아)

그는 "36년 전 HP에 입사한 이후 놀라운 여정을 이어왔다"며 "HP를 이끌며 일터를 바꾸고 전 세계 고객을 연결하는 AI 기반 기업으로 진화하는 과정에 함께할 수 있어 영광이었다"고 회고했다.

이어 "강력한 팀과 장기 성장을 위한 분명한 전략을 갖춘 HP가 앞으로도 성공을 이어가길 바란다"고 덧붙였다.

페이팔 이사회, 엔리케 로레스 '실행력'에 주목

엔리케 로레스는 다음 여정으로 미국 핀테크 기업인 페이팔을 선택했다. 그는 2021년 페이팔 이사회에 합류했고, 2024년부터는 이사회 의장을 맡아 회사 전략을 가까이에서 지켜봐 왔다.

2023년 취임한 알렉스 크리스 페이팔 전 CEO. (사진=페이팔)

페이팔은 3일 CEO 교체 배경으로 "2023년 알렉스 크리스 전 CEO 취임 이후 여러 분야에서 진전이 있었지만, 변화의 속도와 집행력이 충분하지 않았다"고 설명했다.

이어 "엔리케 로레스는 HP에서 비용 구조를 단순화하고 운영 효율성을 강화하며 복잡한 사업 포트폴리오 속에서도 실질적 성과를 만들어낸 인물"이라고 평가했다.

"핵심 사업인 결제 사업 부진... 성과 개선해야"

페이팔이 엔리케 로레스를 CEO로 맞은 가장 큰 원인은 실적과 핵심 사업 부진이다.

페이팔의 2025년 4분기 매출은 86억 8천만 달러(약 12조 7587억원)로 전년 동기 대비 4% 성장했지만, 시장 예상치인 88억 달러(약 12조 9천억원)에는 못 미쳤다.

이런 상황에서 PC 산업의 구조적 한계와 코로나19 범유행, 공급망 위기 속에서 조직을 재정비했던 리더십에 기대를 건 것이다.

엔리케 로레스는 ”페이팔의 핵심 사업인 브랜디드 체크아웃 분야 성과를 개선하겠다”고 밝혔다. (사진=페이팔)

엔리케 로레스도 야후 파이낸스와 전화 인터뷰에서 "브랜디드 체크아웃은 회사의 핵심 사업임에도 기대만큼의 진전을 이루지 못했다. 성과를 개선하고 시장 점유율을 확대해야 한다"고 밝혔다.

또 "페이팔의 미래는 매우 밝다. 그러나 실행력을 개선하고 현재 진행 중인 여러 이니셔티브에서 더 많은 진전을 이루는 것이 앞으로 1년간 목표다. 모바일 송금 사업 자회사인 벤모와 후불결제(BNPL) 사업은 지금까지의 모멘텀을 유지할 것"이라고 설명했다.