ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
MWC26
스테이블코인
AI의 눈
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 한독
인사
입력 :2026/03/04 10:03
김양균 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇상무 승진 ▲디지털전략실 이동국
◇이사 승진 ▲ETC 마케팅 유진희 ▲ETC 병의원영업1실 임성재
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한독
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
[속보] '패닉셀' 코스피·코스닥 8%대 폭락…동반 서킷브레이커
중동 전쟁, 클라우드까지 흔든다…현지 데이터센터 피해 확산
AI 네트워크?...삼성전자 "10년 전부터 준비됐다"
유가 급등 진화나선 트럼프 "호르무즈 유조선, 미 해군이 호송"
ZDNet Power Center