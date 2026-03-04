유라클, 엠바스와 부울경 지역 특화 AI 솔루션 공동 개발

부산, 울산, 경남(부울경) 지역 인공지능(AI) 도입 확산을 위해 유라클과 엠바스가 협력 체계를 구축했다.

유라클(대표 조준희, 권태일)이 엠바스와 '부산, 울산, 경남 지역 AI 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 유라클의 AI 운영 기술과 엠바스의 지역 비즈니스 네트워크를 결합해 부울경 지역의 디지털 전환(DX)을 넘어 AI 전환(AX)을 가속하기 위해 추진됐다. 수도권에 비해 상대적으로 AI 도입 환경이 부족한 지역 기업과 공공기관에 실질적인 AI 활용 기반을 확산하는 것이 목표다.

김정현 엠바스 대표(왼쪽), 권태일 유라클 대표(이미지=유라클)

양사는 유라클의 AI 운영 플랫폼 '오르다(AURDA)'를 기반으로 지역 산업에 특화된 AI 솔루션을 공동 개발하고 보급할 계획이다. 오르다는 기업이 다양한 AI 모델을 효율적으로 배포하고 운영할 수 있도록 지원하는 AI 인프라 관리 플랫폼이다. 최근 업스테이지의 LLM '솔라(Solar)' 등 국내외 대형 언어모델과 연계해 공공기관과 금융권을 중심으로 도입 사례를 확대하고 있다.

특히 보안 문제로 클라우드 기반 AI 도입에 부담을 느끼는 제조 기업과 공공기관을 대상으로 '온프레미스 AI 패키지'를 적극 제안할 예정이다. 기업 내부 인프라에서 AI를 직접 운영할 수 있도록 지원해 데이터 유출 우려를 줄이고, 업무 자동화와 생산성 향상 효과를 동시에 확보한다는 전략이다.

엠바스는 부산에 본사를 둔 서비스형 백앤드(BaaS) 기반 AI 바이브코딩 플랫폼 기업이다. 정보통신산업진흥원(NIPA)의 온디바이스 AI 사업에 참여한 경험을 보유하고 있으며, 부산대학교 기술지주로부터 시드 투자를 유치하는 등 지역 기술 기업으로서 성장 기반을 다져왔다.

유라클은 최근 대한의사협회 지능형 AI 서비스 및 공통 플랫폼 구축 사업을 수주하는 등 AI 플랫폼 사업을 빠르게 확대하고 있다. 회사는 이번 엠바스와의 협력을 계기로 수도권 중심의 사업 영역을 전국으로 확대하고, 지역 기반 AI 서비스 공급망 구축에도 속도를 낼 계획이다.

관련기사

권태일 유라클 대표는 "부울경 지역은 국내 제조 산업의 핵심 거점으로, AI 기술 도입을 통해 큰 혁신 잠재력을 가진 시장"이라며 "지역 산업과 IT 생태계를 잘 이해하고 있는 엠바스와 협력해 유라클의 AI 기술이 지역 경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김정현 엠바스 대표는 "이번 협약은 AI가 단순한 기술을 넘어 실제 산업 현장에서 활용되는 기반을 만드는 출발점"이라며 "유라클과 협력해 중소기업(SMB) 시장을 넘어 지역 기업과 공공기관이 변화를 체감할 수 있는 AI 환경을 구축하고 지역 산업과 IT 생태계 전반에 지속 가능한 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.