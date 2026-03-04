이마트24, 로열티 전환 점포 상생 성과 가시화

이마트24는 지난해 발표한 ‘상생선언’이 실제 경영주의 수익 개선으로 이어지고 있다고 4일 밝혔다.

이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형 점포(월회비 160만원) 중 가맹계약을 성실히 이행해온 경영주를 대상으로 계약기간 중에도 로열티 타입(매출총이익 배분형)으로 전환할 수 있도록 하는 선택권을 부여했다.

로열티 타입으로 전환을 완료한 19개 점포의 한 달간 수익을 분석한 결과 전환 전 대비 점포당 평균 63만 3000원의 수익 증가 효과가 나타났다. 일부 점포는 최대 139만원까지 수익이 개선됐다.

이마트24 트렌드랩 성수 매장과 새로운 슬로건.

현재까지 로열티 전환을 신청한 점포는 377개로 이 중 65개 점포가 전환을 완료했다. 12개 점포는 전환을 앞두고 있다.

고정 월회비 부담이 컸던 저수익 점포의 경우 매월 일정 금액을 납부해야 하는 데서 벗어나 매출에 연동되는 로열티 체계로 전환되면서 체감 부담이 크게 낮아졌다는 분석이다.

로열티 타입 전환은 단순한 비용 구조 변경이 아니라, 점포 수익 구조를 매출 연동형으로 전환해 리스크를 분담하는 방식이다. 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배하게 된다. 경영주의 수익이 늘어나는 만큼 본사는 기존 월회비 대비 수익 감소를 감수해야 한다.

이마트24는 이를 단기 성과용 정책이 아닌 저수익 점포의 회복을 통해 점포 운영 안정성을 높이고, 장기적으로 브랜드 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 보고 있다. 점포가 지속 가능해야 브랜드도 지속 가능하다는 판단이다.

이마트24는 로열티 타입 전환과 같은 제도적인 지원을 통해 경영주의 수익 구조 개선에 초점을 맞추는 동시에 전 점포의 실질적인 매출 성장을 이끌기 위한 상품경쟁력 강화에도 힘을 쏟고 있다. 올해 차별화 상품 600종을 선보여 경영주 수익 확대의 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.

이마트24 관계자는 “로열티 전환 점포의 수익이 개선되고 있고, 현장에서도 긍정적인 변화가 확인되고 있다는 점을 의미 있게 보고 있다”며 “경영주를 위한 상생 제도와 함께 상품 경쟁력을 강화해 본사와 경영주가 함께 성장해 나갈 계획이다”고 말했다.