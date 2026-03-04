GS25, ‘스프린트 진격의 거인’ 협업 이온음료 출시

편의점 GS25는 음료 브랜드 ‘스프린트’와 협업해 일본 인기 애니메이션 지적재산권(IP) ‘진격의 거인’을 활용한 프리미엄 이온음료를 출시한다고 4일 밝혔다.

오는 5일 선보이는 신상품은 ‘스프린트 진격의 거인 이온자몽500㎖’, ‘스프린트 진격의 거인 이온머스캣500㎖’ 등 2종이다.

기존 이온음료의 당 함량에 부담을 느끼는 소비자를 타깃으로 제로 슈거, 제로 칼로리(100㎖당 4㎉미만) 사양으로 개발했다. 고함량 전해질을 더해 운동 전후는 물론 일상생활에서도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.

GS25가 스프린트와 협업해 출시하는 '진격의 거인' 협업 이온음료. (제공=GS리테일)

상품 패키지에는 작품 속 주요 캐릭터인 조사병단 4인(에렌, 미카사, 리바이, 엘빈)의 이미지를 랜덤으로 디자인하고, 극 중 주요 대사를 인쇄했다. 단순 음료를 넘어 ‘굿즈형 음료’로 소장 가치를 강화한 것이 특징이다.

GS25는 이달 말까지 1+1 행사를 진행하고, 한정판 굿즈 증정 프로모션을 운영한다. 행사 상품을 GS Pay로 구매하면 ‘우리동네GS’ 앱을 통해 스탬프가 적립되며, 스탬프 4개를 모으면 추첨을 통해 굿즈를 증정한다. 경품은 조사병단 군번줄 500개, 조사병단 아크릴 컵코스터 500개, 주요 캐릭터 증명사진 3800개다.

이종혁 GS리테일 음용식품팀 MD는 “GS25에서 선보이는 진격의 거인 협업 이온음료는 기능성과 화제성을 동시에 담아낸 전략 상품”이라며 “앞으로도 글로벌 인기 IP 협업 제품을 통해 차별화된 음료 라인업과 새로운 고객 경험을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.