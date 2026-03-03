에어컨 화재 2년새 급증…소비자원, 안전점검 캠페인

에어컨 화재 사고가 매년 증가하는 가운데, 관계 기관과 주요 제조사가 3월 한 달간 사전 안전점검 캠페인을 진행한다.

한국소비자원은 한국가스안전공사, 한국소비자단체협의회, 주요 에어컨 제조사와 이달 말까지 '에어컨 사전 안전 점검 캠페인'을 진행한다고 3일 밝혔다.

소비자원 소비자위해감시시스템(CISS)에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 접수된 에어컨 화재 관련 위해정보는 총 267건이다. 2024년 80건, 2025년 92건 등 최근 들어 증가세가 두드러졌다.

에어컨 자가점검 체크리스트 및 소비자 주의사항 (사진=한국소비자원)

기상청은 올해 여름 기온이 평년보다 높을 것으로 전망하고 있으며, 4월에도 이상 고온 현상이 발생할 가능성이 제기되고 있다. 이에 따라 본격적인 냉방기 가동 전인 봄철부터 점검을 진행하는 것이 안전사고 예방에 도움이 된다는 설명이다.

캠페인 기간 동안 소비자는 제조사 홈페이지나 SNS에 게시된 자가점검 체크리스트를 통해 ▲콘센트 연결 상태 및 리모컨 건전지 확인 ▲시험 가동 ▲실내기 먼지 필터 세척 등을 점검할 수 있다.

관련기사

이상이 발견될 경우 제조사에 방문 점검을 신청하면 출장 및 점검 비용은 무상으로 지원된다. 다만 부품 교체, 냉매 충전, 사다리차 비용 등은 소비자가 부담한다.

참여 기관들은 ▲실외기 벽면과 10cm 이상 거리 확보 ▲통풍이 잘되는 장소에 설치 ▲사용 전 먼지 제거 ▲전선 훼손 여부 확인 ▲멀티탭 대신 전용 콘센트 사용 ▲인증받은 냉매 사용 등을 당부했다.