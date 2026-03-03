"알파고 격돌 후 10년 만"…이세돌 9단, 이번엔 AI 이길까

인핸스가 알파고 대국 10주년을 맞아 이세돌 9단과 함께 대결이 아닌 공존의 에이전틱 인공지능(AI) 시대상을 제시한다.

인핸스는 오는 9일 서울 포시즌스 호텔에서 이세돌 9단과 새로운 AI 시대 개막을 알리는 글로벌 캠페인을 개최한다고 3일 밝혔다. 앤트로픽, 엔비디아, 마이크로소프트가 공식 스폰서로 참여해 전 세계 생중계를 지원하는 이번 행사는 지난 2016년 대국이 열렸던 장소에서 진행된다.

메인 이벤트에선 이세돌 9단이 인핸스의 AI 에이전트와 대화하며 즉석에서 미래의 바둑을 구상하고 모델을 실시간 재구성해 대국까지 진행하는 시연을 펼친다. 이를 통해 음성 명령만으로 기획·실행·생성·구동에 이르는 전 과정을 수행하는 AI 에이전트 워크플로우 구축 능력을 선보인다.



앞서 이세돌 9단은 지난 2016년 3월 '구글 딥마인드 챌린지 매치'에서 '알파고'와 총 5회 대결을 펼쳐 최종 전적 1승 4패로 알파고에 우승을 내준 바 있다. 당시 그는 기자회견에서 "아직 인간이 해볼 수 있는 수준"이라며 "인간의 패배가 아닌 저의 패배이며 저의 부족함이 잘 드러난 시리즈였다"고 말한 바 있다.

(사진=인핸스)

지난 2021년 설립된 인핸스는 산업 맥락을 이해하는 온톨로지와 실제 업무를 수행하는 컴퓨터 사용 에이전트(CUA)를 핵심 기술로 보유하고 있다. 지난해 5월 팔란티어의 스타트업 펠로우십에 한국 기업 유일 선정됐다. 차세대 에이전트 모델 ACT-2는 글로벌 벤치마크 리더보드에서 오픈AI, 구글 등과 어깨를 나란히 했다.

이승현 인핸스 대표는 "10년 전 AI가 놀라움을 안겨준 이 장소에서 AI가 인간의 파트너로 진화했음을 증명하게 돼 뜻깊다"며 "인핸스의 온톨로지와 에이전틱 AI 기술을 글로벌 표준으로 각인시키고 빅테크와 함께 AI 생태계 주도권을 확보할 것"이라고 말했다.