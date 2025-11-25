'알파고 vs 인간' 세기의 대결, 10년만에 또 펼쳐질까…신진수 9단 '도전장'

한국기원, 이세돌-알파고 대결 10주년 맞아 추진…신진서 앞세워 대결 제안서 보내

지난 2016년 인공지능(AI)과 인간의 대결로 세기의 관심을 끌었던 이세돌 9단에 이어 바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단이 다시 AI에 도전장을 내밀었다. 

25일 JTBC에 따르면 한국기원은 이세돌 9단과 AI '알파고'가 대결한 지 10주년을 맞아 신진서 9단과 '알파고'의 대결을 요청하는 제안서를 최근 보냈다. 성사될 시 대국 상대인 '알파고'는 최신 버전이 아닌 이세돌 9단과 맞붙었던 10년 전 버전의 기력으로 설정될 예정이다.

앞서 이세돌 9단은 지난 2016년 3월 9일부터 15일까지 서울 포시즌스 호텔에서 구글 딥마인드의 바둑 AI '알파고'와 대국을 벌였다. 총 5번기 대국에서 '알파고'는 인간을 압도하는 기량을 선보이며 종합 전적 4대 1로 승리해 전 세계에 큰 충격을 줬다. 이 이벤트는 딥러닝 AI 기술이 세계적으로 주목을 받게 한 데 이어 생성형 AI 열풍에 이르는 밑거름이 된 상징적인 사건으로 평가된다. 이세돌 9단은 당시 4국에서 보인 '신의 한수(백 78수)'로 '알파고'를 이겼다.

이세돌 유니스트 특임교수 (사진=남혁우 기자)

이세돌 9단은 최근 울산시 울산전시컨벤션센터에서 열린 '2025 울산세계미래산업박람회'에 강연자로 나서 "('알파고'와의 대국은) 30년 인생의 전환점"이라며 "알파고와의 대국에서 패하면서 가장 충격적이었던 것은 인공지능의 바둑이 인간보다 더 자연스럽고 창의적으로 느껴지는 것"이라고 말했다. 

이어 "이제는 AI를 '활용'하는 집단과 '이용'만 하는 집단의 격차가 빠르게 커질 것"이라며 "AI라는 역량이 자기 능력이 되는 시대"라고 덧붙였다.

