'알파고 vs 인간' 세기의 대결, 10년만에 또 펼쳐질까…신진수 9단 '도전장'

지난 2016년 인공지능(AI)과 인간의 대결로 세기의 관심을 끌었던 이세돌 9단에 이어 바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단이 또 다시 AI에 도전장을 내밀었다.
25일 JTBC에 따르면 한국기원은 이세돌 9단과 AI '알파고'가 대결한 지 10주년을 맞아 신진서 9단과 '알파고'의 대결을 요청하는 제안서를 최근 보냈다. 성사될 시 대국 상대인 '알파고'는 최신 버전이 아닌 이세돌 9단과 맞붙었던 10년 전 버전의 기력으로 설정될 예정이다.
앞서 이세돌 9단은 지난 2016년 3월 9일부터 15일까지 서울 포시즌스 호텔에서 구글 딥마인드의 바둑 AI '알파고'와 대국을 벌였다. 총 5번기 대국에서 '알파고'는 인간을 압도하는 기량을 선보이며 종합 전적 4대 1로 승리해 전 세계에 큰 충격을 줬다. 이 이벤트는 딥러닝 AI 기술이 세계적으로 주목을 받게 한 데 이어 생성형 AI 열풍에 이르는 밑거름이 된 상징적인 사건으로 평가된다. 이세돌 9단은 당시 4국에서 보인 '신의 한수(백 78수)'로 '알파고'를 한 번 이겼다.
이세돌 9단은 최근 울산시 울산전시컨벤션센터에서 열린 '2025 울산세계미래산업박람회'에 강연자로 나서 "('알파고'와의 대국은) 30년 인생의 전환점"이라며 "알파고와의 대국에서 패하면서 가장 충격적이었던 것은 인공지능의 바둑이 인간보다 더 자연스럽고 창의적으로 느껴지는 것"이라고 말했다.
이어 "이제는 AI를 '활용'하는 집단과 '이용'만 하는 집단의 격차가 빠르게 커질 것"이라며 "AI라는 역량이 자기 능력이 되는 시대"라고 덧붙였다.