아이톡시, 내부결산서 '상장폐지' 사유 발생...유증 납입은 또 지연

아이톡시의 재무 건전성에 빨간불이 켜지며 상장폐지 위기감이 고조되고 있다. 최근 내부 결산 결과 법인세비용차감전계속사업손실(이하 법차손)이 자기자본의 50%를 초과하는 사유가 발생하며 형식적 상장폐지 요건에 해당했기 때문이다.

아울러 재무 구조 개선을 위한 최우선 과제로 꼽히는 139억원 규모의 유상증자 납입은 또다시 연기됐다.

아이톡시는 지난달 27일 '내부결산시점 관리종목 지정·형식적 상장폐지·상장적격성 실질심사 사유 발생'을 공시했다. 이는 2025년 실적을 자체적으로 결산한 시점에서 상장 유지에 치명적인 사유가 발생했음을 공식화한 것이다.

해당 공시에 따르면 아이톡시는 최근 3년 중 2회에 걸쳐 법인세비용차감전계속사업손실률(법차손/자기자본*100, 이하 법차손률)이 50%를 초과했다. 지난해 법차손률은 143.3%로, 전년(307.2%) 대비 163.9%p 하락한 수치다.

이와 함께 아이톡시는 139억원 규모의 제3자 배정 유상증자 납입일을 기존 지난달 27일에서 오는 13일로 변경한다고 공시했다. 이번 납입 지연은 단순한 일정 조정을 넘어 회사의 생존과 직결된 문제로 부각된다. 현재 아이톡시가 직면한 형식적 상장폐지 위기를 타개하기 위해서는 대규모 자금 유입을 통한 재무 구조 개선이 필요한 상황이다.

현재로서 유상증자를 통한 자본 확충은 상장 유지를 위한 최우선 선결 과제로 꼽힌다. 다만 지난해 11월4일로 처음 계획했던 납입일은 현재까지 수차례 밀린 상태다.

아이톡시 측은 납입 완료를 통해 재무 건전성을 확보하고 상장 유지 조건을 충족하겠다는 입장이다.