아이톡시, 유상증자 납입일 또 연기…임시주총도 정족수 미달로 부결

아이톡시가 자금 확보를 위해 추진 중인 제3자배정 유상증자 납입일이 다시 한 번 연기됐다. 같은 날 열린 임시주주총회도 의결정족수 미달로 모든 안건이 부결됐다.

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이톡시는 기존에 공시했던 3건의 제3자배정 유상증자 납입일을 변경한다고 정정 공시했다. 이로 인해 당초 지난달 30일로 예정됐던 납입 기한은 오는 9일과 27일로 미뤄졌다.

세부적으로는 태원1호 투자조합 대상 100억원 규모 증자 납입일은 오는 27일로 변경됐다. 김승식 씨 대상 30억원 규모 증자와 홍서연 씨 대상 9억원 규모 증자 납입일은 오는 9일로 연기됐다.

아이톡시 측은 이번 정정 사유를 '납입일 변경'이라고 명시했다. 앞서 해당 공시는 최초 이사회 결의 이후 5회 이상 정정됐다.

아울러 사내이사 선임 및 사업 목적 추가·변경 등을 위해 소집된 임시주주총회도 성과 없이 끝났다. 지난달 30일 개최된 해당 임시주총은 '의결정족수 미달'로 인해 상정됐던 모든 안건이 부결됐다.

회사는 이번 유상증자를 통해 조달한 자금을 전액 운영자금으로 사용할 계획이었다. 하지만 대금 납입이 늦어지면서 신규 사업 및 자금 집행 계획에도 경고등이 켜진 상황이다.

아이톡시는 이에 대해 별다른 입장을 발표하지 않고 있다.