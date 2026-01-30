한국모바일게임협회, 플리더스와 업무협약 체결

한국모바일게임협회는 대한민국 중소인디게임 산업 발전을 위해 플리더스와 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

플리더스는 게임 출시 전 단계에서 실제 이용자를 기반으로 플레이테스트를 운영하고, 플레이 로그와 설문, 행동 데이터를 분석해 게임 완성도와 시장 적합성을 검증하는 전문 플랫폼이다. 현재 10만명 이상 테스터 풀과 1천회 이상 테스트 운영 경험을 보유하고 있다. 또 다수 인디게임 및 중소 게임사를 대상으로 다양한 테스트 프로젝트를 수행해왔다.

최근 플리더스는 해외 퍼블리셔 및 글로벌 게임사와의 협력을 적극적으로 확대하고 있다. 조지아·스페인·홍콩·미국 등 다양한 국가 퍼블리셔 업무협약을 체결했다. 해당 기업 보유한 게임 타이틀을 대상으로 한국 이용자 기반 테스트를 제공하면서 한국 인디게임을 해외 파트너에게 소개·매칭하는 역할도 수행하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 대한민국 중소 인디게임 산업 발전에 이바지한다. 플리더스는 자체 보유 중인 해외 투자사와 퍼블리셔 정보를 활용한다. 비즈매칭 행사 시 한국 초청 지원 등 네트워킹을 통한 글로벌 진출 지원에 협력한다.

아울러 대한민국 인디게임 축제 '인디크래프트' 사업도 지원한다. 이용자 평가 참여를 돕고 한국모바일게임협회 임원사로 가입하는 등 다양한 분양에서 협회와 협력하기로 했다.

임찬영 플리더스 대표는 이번 업무협약에 관련해 "국내 인디게임 개발사가 좋은 게임을 만들고도 시장에서 충분한 검증 기회를 얻지 못하는 경우가 많다"며 "이번 협력을 통해 개발 초기 단계부터 실제 이용자 반응을 바탕으로 완성도를 높일 수 있는 환경을 만들고, 더 많은 인디게임이 국내외 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕고 싶다"고 소감을 밝혔다.

이어 "플리더스는 단순 테스트 제공을 넘어, 데이터 기반 의사결정을 돕는 파트너로서 인디게임 생태계 전반의 성장에 기여하겠다"고 덧붙였다.

황성익 한국모바일게임협회 회장은 "플리더스가 가지고 있는 무한한 가능성을 협회와 함께 할수 있게 돼 대단히 기쁘게 생각한다"며 "이용자와 개발자가 함께 할수 있는 테스트 시스템이 국내 인디게임의 글로벌 진출에 도움이 될수 있도록 양사가 노력하겠다"고 전했다.