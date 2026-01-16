아이톡시, 100억대 제3자 유상증자 대상 변경…납입 여부 '주목'

아이톡시는 16일 100억원 규모 제3자 배정 유상증자 대상자를 변경했다고 정정 공시했다.

이날 공시에 따르면, 대상자는 오메르에쿼티투자조합에서 태원1호 투자조합으로 교체됐다.

태원1호 투자조합은 홍서연 씨가 최대출자자(지분 95%)로 있으며, 이영진 씨가 업무집행조합원(지분 5%)을 맡고 있다.

사진=아이톡시 홈페이지

이번 제3자 배정 유상증자의 발행가액은 1주당 1천168원으로, 100억원 규모다. 납입 완료 시 보통 주식 856만1천643주가 발행된다. 유상증자 이유는 사업 운영자금 등 조달이다. 납입 예정일은 오는 30일이다.

앞서 아이톡시는 지난해 6월 5일 이사회 결의를 통해 제3자 배정 유상증자를 결정한 이후 납입일 변경과 대상자 수정 등의 사유로 공시 내용을 수차례 정정해 왔다. 유상증자에 대한 정정 공시가 잇따른 만큼, 납입일 내 자금을 조달할 수 있을지에 투자자의 관심은 더욱 쏠릴 것으로 보인다.