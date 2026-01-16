아이톡시, 100억대 제3자 유상증자 대상 변경…납입 여부 '주목'

2025년 6월 최초 공시 후 대상자·납입일 수차례 정정

게임입력 :2026/01/16 19:21    수정: 2026/01/16 19:28

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

아이톡시는 16일 100억원 규모 제3자 배정 유상증자 대상자를 변경했다고 정정 공시했다. 

이날 공시에 따르면, 대상자는 오메르에쿼티투자조합에서 태원1호 투자조합으로 교체됐다.

태원1호 투자조합은 홍서연 씨가 최대출자자(지분 95%)로 있으며, 이영진 씨가 업무집행조합원(지분 5%)을 맡고 있다.

관련기사

사진=아이톡시 홈페이지

이번 제3자 배정 유상증자의 발행가액은 1주당 1천168원으로, 100억원 규모다. 납입 완료 시 보통 주식 856만1천643주가 발행된다. 유상증자 이유는 사업 운영자금 등 조달이다. 납입 예정일은 오는 30일이다.

앞서 아이톡시는 지난해 6월 5일 이사회 결의를 통해 제3자 배정 유상증자를 결정한 이후 납입일 변경과 대상자 수정 등의 사유로 공시 내용을 수차례 정정해 왔다. 유상증자에 대한 정정 공시가 잇따른 만큼, 납입일 내 자금을 조달할 수 있을지에 투자자의 관심은 더욱 쏠릴 것으로 보인다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
아이톡시 오메르에쿼티투자조합 태원1호 투자조합 유상증자

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

8나노 몰리고, 4나노 안정…탄력받는 삼성 파운드리

로봇용 OLED 시장 노리는 삼성·LG…넘어야 할 2가지 과제

"조선·플랜트 용접 자동화 가속"…제이씨티, 협동로봇 '제품화' 승부수

[AI는 지금] 독파모 '패자부활전' 할까 말까…"혜택 크다" vs "역효과"

ZDNet Power Center