조이시티 '프리스타일', 한중대항전 韓 대표 4팀 확정

조이시티(대표 조성원)는 온라인 농구 게임 프리스타일 오프라인 대회인 '한중대항전 국가대표 선발 2025 챔피언십'을 통해 한국 대표 4팀이 확정됐다고 16일 밝혔다.

이번 대회는 오는 31일부터 열리는 '프리스타일 한중대항전'에 출전할 한국 대표팀을 선발하기 위해 마련됐다. 사전 접수를 통해 선발된 팀이 참가했으며, 풀리그 방식 예선전을 거쳐 4강 토너먼트로 이어지는 승부가 펼쳐졌다.

특히 이날 현장에서는 대회를 찾은 관람객을 위한 이벤트도 진행됐다. 조이시티는 추첨 행사를 통해 프리미엄 캐릭터, 이벤트 캐시 등 선물을 증정했다.

대회 결과, 압도적인 기량을 선보인 파이널 팀이 1위의 영예를 안았다. 이어 901 팀이 2위, 언노운 팀이 3위, 배틀 팀이 4위를 기록하며 국가대표 자격을 얻었다.

선발된 4개 팀은 오는 31일부터 다음달 1일까지 서울 삼성역 소재 숲 프리릭업 스튜디오에서 열리는 '프리스타일 한중대항전'에 한국 대표로 출전한다. 중국 대표팀을 상대로 자존심을 건 승부를 펼칠 예정이다.

올해 한중대항전은 총상금 3천500만원 규모로 진행되며, 양국 최상위 실력자가 맞붙을 예정이다.

조이시티 관계자는 "수년간 이어온 한중대항전과 다양한 대회를 통해 축적된 이스포츠 운영 노하우를 바탕으로 이번 대회를 성공적으로 이끌겠다"며 "심판, 선수 관리, 대회 운영 등 전반적인 시스템을 고도화해 글로벌 이스포츠 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.