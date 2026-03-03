탑텐, 전지현 새 모델로…‘굿웨어’ 앞세워 가치 경쟁

봄 맞아 기능성 의류 내세워 캠페인 전개

유통입력 :2026/03/03 10:58    수정: 2026/03/03 11:00

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

신성통상 SPA 브랜드 탑텐이 배우 전지현을 브랜드 앰버서더로 선정하고 ‘굿웨어’ 전략을 본격화한다. 가격 경쟁이 치열한 SPA 시장에서 ‘좋은 옷’의 기준을 전면에 내세워 브랜드 차별화를 강화하겠다는 구상이다.

탑텐은 3일 전지현을 새 앰버서더로 발탁했다고 밝혔다. 탑텐 측은 전지현이 세대를 가리지 않는 친숙함과 품격을 동시에 갖춘 이미지로, ‘매일 입어도 좋은 옷’이라는 브랜드 지향점과 맞닿아 있다고 설명했다. 탑텐은 전지현의 에이지리스 이미지를 활용해 20~50대를 아우르는 포지셔닝을 강화한다는 계획이다.

이번 시즌 전지현은 탑텐의 기능성 라인을 중심으로 캠페인에 나선다. 탑텐은 2026년 SS(봄여름) 시즌 쿨에어, UV 프로텍션, 수퍼스트레치 등 기능성 제품을 전면에 내세워 ‘굿웨어’ 철학을 구체화하겠다고 밝혔다.

탑텐의 새로운 브랜드 앰버서더 배우 전지현 (사진=신성통상)

탑텐 관계자는 “트렌드에 휩쓸리지 않으면서도 품격을 유지하는 전지현의 모습이 탑텐의 굿웨어 철학과 닮아 있다”며 “단순 모델 기용을 넘어 일상에서 체감할 수 있는 가치를 전하는 전략”이라고 말했다.

전지현과 함께한 탑텐 2026 SS 컬렉션은 전국 매장과 자사 온라인몰(굿웨어몰)에서 판매되며, 화보는 공식 SNS를 통해 순차 공개된다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
