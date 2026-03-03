다임리서치, AW2026 참가

로봇 통합관제 솔루션 전문기업 다임리서치는 오는 4~7일 서울 코엑스에서 열리는 '스마트공장·자동화산업전(AW2026)'에 참가해 피지컬AI 기반 자율제조 솔루션을 공개한다고 3일 밝혔다.

다임리서치는 이번 전시에서 ▲강화학습 기반 이기종 로봇(AGV·AMR·OHT 등) 통합 관제 솔루션 ▲디지털트윈 기반 공장 시뮬레이션 솔루션 ▲피지컬 AI 자율 운영 실증 테스트베드 등을 선보인다.

다임리서치 AW2026 부스 예상도 (사진=다임리서치)

각 솔루션은 상호 통합·연계가 가능해 제조 현장 로봇, 설비, 데이터를 하나의 지능으로 통합해 공장 전체 흐름을 자율적으로 조율한다. 다임리서치는 이러한 지능형 시스템을 '피지컬 AI 오케스트레이션 플랫폼'으로 정의한다.

관람객들은 부스에서 다기종 로봇 통합 관제(xMS), 디지털 트윈(xDT), 시뮬레이션(xSIM) 기술을 유기적으로 연결해 공정 전체 최적화를 구현하는 과정을 확인할 수 있다. 실제 테스트베드 구동 영상도 소개한다.

다임리서치는 장영재 KAIST 산업시스템공학과 교수와 박사 인력들이 2020년 설립했다. 제조 공장 내 수백~수천 대 로봇을 통합 제어하는 솔루션을 보유하고 있다. 지난해 인폼스 애널리틱스 컨퍼런스에서 우수 혁신사례상(IAAA)을 수상했다.

장영재 대표는 "다임리서치 피지컬 AI는 혼돈을 조화로 전환하고, 궁극적으로 자율적이고 무인화된 생산 체계를 실현하는 핵심 기술"이라며 "이번 전시를 통해 국내 제조 기업들이 피지컬 AI 기반 자율 제조 가능성을 확인하고, 실질적인 도입을 검토할 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 말했다.

한편 전시 기간 중 열리는 '2026 산업지능화 컨퍼런스'에서는 장영재 대표가 기조발표를, 이성욱 부사장이 기술세션 발표를 맡아 피지컬 AI 기반 다크팩토리 구축 전략을 공유할 예정이다.