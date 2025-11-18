다임리서치, 현대위아와 물류 자동화 공략

다임리서치는 현대위아와 로봇 관제 솔루션 및 유관 사업 협력을 위한 비즈니스 파트너 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

협약은 로봇 관제 솔루션을 중심으로 물류 자동화 사업 전반에서 양사의 기술력과 노하우를 결합하기 위해 체결됐다. 양사는 ▲솔루션 성능 및 안전성 고도화 ▲협력 경험 공유 ▲공동 영업을 통한 시장 확대에 나설 예정이다.

다임리서치는 카이스트 산업및시스템공학과 장영재 교수와 박사 인력들이 2020년 공동 창업한 기업이다. 제조 공장 내 수백 수천 대의 로봇들을 통합 제어하는 솔루션을 제공한다.

다임리서치 로봇 관제 솔루션 (사진=다임리서치)

디지털 트윈과 강화학습을 활용한 자율제조 기술을 보유하고 있으며, 지난 5월 산업공학 및 경영과학 학회가 주최한 '인폼스 애널리틱스 컨퍼런스'에서 우수 혁신사례상(IAAA)을 수상하며, 미국 글로벌 자동차 기업 포드에 이어 2위를 기록했다.

피지컬 AI 기반 로봇 로직 및 동선 설계 자동화 소프트웨어를 개발해 기존 3~4주 걸리던 물류 동선 설계 작업을 단 3시간 만에 완료한다. 해당 기술은 2026년 정부와 협업하여 클라우드를 기반으로 무료 배포될 예정이다.

현대위아는 가반하중 300kg부터 1천500kg까지 다양한 라인업의 물류 로봇을 보유하며 모바일 로봇 시장 진출을 본격화하고 있다. 실시간 위치 인식·지도 생성 기술(SLAM) 방식 자율주행과 자동유도무인운반차(AGV) 운용 방식을 모두 지원한다.

또한 컨베이어, 리프트, 턴테이블 등 다양한 차상장치를 적용한 맞춤형 솔루션을 통해 다품종·소량생산 환경에서도 높은 효율의 물류 자동화를 구현하고 있다.

장영재 다임리서치 대표는 "다임리서치의 피지컬 AI 기반 로봇 통합 관제 기술과 현대위아의 검증된 관제 기술 노하우, 물류 로봇 하드웨어가 결합되면 국내외 물류 자동화 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

관련기사

현대위아 관계자는 "이번 협력을 통해 단순한 이송 장비를 넘어 고객의 전체 물류 시스템과 유기적으로 통합될 수 있는 지능형 플랫폼을 완성해 국내외 물류 자동화 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

한편 현대위아는 현대자동차그룹을 넘어 일반 고객사로도 공급 범위를 확대하며 국내외 모바일 로봇 시장에서 영향력을 강화하고 있다.