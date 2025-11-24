다임리서치, 220억원 시리즈B 유치

로봇 관제솔루션 전문기업 다임리서치가 220억원 규모 시리즈B 라운드 투자 유치를 마쳤다.

24일 업계에 따르면 이번 투자에는 에이티넘인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이파트너스, 대성창업투자 등 기존 재무적 투자자(FI)들에 더해, 산업은행이 신규 투자사로 참여했다.

이번 라운드까지 누적 투자액은 약 340억원에 이른다. 다임리서치는 지난 2022년 시리즈A 라운드를 열고 100억원을 투자받았다.

다임리서치는 카이스트 산업및시스템공학과 장영재 교수와 박사 인력들이 2020년 공동 창업한 기업이다. 제조 공장 내 수백 수천 대의 로봇들을 통합 제어하는 솔루션을 제공한다.

디지털 트윈과 강화학습을 활용한 자율제조 기술을 보유하고 있다. 지난 5월 산업공학 및 경영과학 학회가 주최한 '인폼스 애널리틱스 컨퍼런스'에서 우수 혁신사례상(IAAA)을 수상하며, 미국 글로벌 자동차 기업 포드에 이어 2위를 기록했다.

피지컬 AI 기반 로봇 로직 및 동선 설계 자동화 소프트웨어를 개발해 기존 3~4주 걸리던 물류 동선 설계 작업을 단 3시간 만에 완료한다. 해당 기술은 2026년 정부와 협업하여 클라우드를 기반으로 무료 배포될 예정이다.