잡코리아, 브랜드 과거·현재·미래 짚는 AI 생성 광고 공개

잡코리아(대표 윤현준)가 상반기 채용 성수기를 겨냥한 디지털 캠페인을 출시했다고 3일 밝혔다.

신규 캠페인은 취업·이직 수요가 집중되는 시즌을 맞아 취업준비생과 직장인 등을 대상으로 잡코리아의 브랜드 메시지와 정체성을 전하고자 기획됐다.

캠페인 영상은 1996년 창립, 1998년 서비스 출시, 종이 이력서의 온라인 전환 등 브랜드의 출발점을 환기하며 시작된다. 이어 ‘대 이직 시대’ 캠페인(2022년), 일하는 모든 이를 존중한 ‘어른이’ 캠페인(2025년) 등 잡코리아가 선보였던 주요 캠페인을 돌아보며 ‘일’을 대하는 브랜드로서 태도와 진정성을 조명한다. 구인구직 플랫폼을 넘어, 시대마다 변화하는 일의 의미를 함께 고민해 온 브랜드로서 차별점을 강조한다.

잡코리아 광고 이미지

‘Beyond Jobs’라는 콘셉트 아래 단순 ‘일자리’ 정보에서 나아가 개인의 커리어 여정과 성장 가능성을 포함하는 보다 큰 개념의 ‘일’을 관장하는 플랫폼으로의 도약을 선언한다. ‘현재의 일’을 넘어 ‘내일의 일’을 연결하는 브랜드로 진화하겠다는 의지를 미래지향적 이미지로 표현했다.

영상 속에선 상반기 내 출시를 예고하는 잡코리아의 추론 기반 AI 에이전트 ‘탤런트 에이전트’와 ‘커리어 에이전트’도 간접적으로 만나볼 수 있다. 구직자와 구인기업을 보다 정교하게 연결하는 AI 에이전트 중심 플랫폼으로서 경쟁력을 직관적으로 보여준다.

관련기사

특히 이번 영상 역시 웍스피어 리브랜딩 캠페인과 마찬가지로 전 과정을 생성형 AI를 활용해 제작했다. 사회적 반향을 일으킨 주요 캠페인을 AI 기술로 복원해 감동을 재현하고, 브랜드 메시지뿐 아니라 제작 방식에서도 업계 대표 AI 선도 테크 플랫폼으로서 혁신성을 느낄 수 있도록 했다.

김여름 잡코리아 비욘드브랜딩팀 팀장은 “앞으로도 변화하는 환경 속에서 일하는 이들의 내일을 연결하는 풀 스펙트럼 AI HR 플랫폼으로 도약하며, ‘현재의 선택’이 ‘내일의 기회’로 이어지는 경험을 지속 확장해 나가겠다”고 말했다.