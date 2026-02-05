잡코리아 기업 홈피 개편...알바몬·잡플래닛·나인하이어 한에

잡코리아(운영 법인 웍스피어, 대표 윤현준)가 창립 30주년을 맞아 신규 사명과 함께 CI(Corporate Identity)를 선보인 데 이어 기업 홈페이지를 전면 개편했다고 5일 밝혔다.

잡코리아는 지난달 29일 창립 30주년 컨퍼런스 ‘JOBKOREA THE REBOOT’를 통해 새로운 사명 ‘웍스피어’를 공개했다. ‘일(Work)’, ‘경험(Experience)’, ‘영역·세계(Sphere)’를 결합한 이름으로, ‘일하는 모두를 위한 하나의 세계를 만들겠다’는 방향성이 담겼다.

새 사명에는 잡코리아가 HR업계 선도 기업으로서 단순히 ‘일자리(Job)’를 연결하는 플랫폼을 넘어, ‘일(Work)’을 둘러싼 모든 경험을 인공지능(AI)과 데이터로 재설계하고 새로운 일 문화와 생태계를 만들겠다는 의미가 내포됐다.

웍스피어 기업 폼페이지 전면 개편

이와 함께 전면 개편한 홈페이지는 혁신을 거듭해온 웍스피어의 역사를 스토리텔링 형태로 소개하고, 비전과 미션을 전하는 데 초점을 맞췄다. 종이 이력서로 시작해 온라인·모바일로 이어진 지난 30년의 채용 변화를 돌아보며, ‘찾는 과정’에서 ‘제안받는 경험’으로 채용 패러다임 전환을 이끄는 AI 커리어 에이전트 중심 플랫폼으로의 전환 여정을 담았다.

채용 혁신을 통해 ‘Better Experience, Better Future(더 좋은 경험으로 더 나은 미래를 만들겠다)’는 회사의 비전, 그리고 이를 달성하기 위한 미션 ‘Rethink Work, Redesign Experience(일을 재정의하고 경험을 재설계한다)’을 소개한다.

새 홈페이지에선 웍스피어의 풀 스펙트럼 HR테크 생태계를 이루는 주요 서비스를 한눈에 확인할 수 있다. 클릭 한 번으로 잡코리아(정규직), 알바몬(비정규직), 잡플래닛(기업 정보·평판), 나인하이어(ATS), 클릭(외국인 채용) 등 기존 서비스로 이동할 수 있다.

특히 잡코리아가 30년간 축적해 온 방대한 데이터와 자체 구축한 AI 기술을 바탕으로, 개인과 기업의 맥락을 이해하고 다음 선택을 제안하는 ‘컨텍스트 링크’ 개념을 적용한 차세대 AI 에이전트 서비스에 대한 정보도 만나볼 수 있다.

인사 담당자를 위한 추론 기반 대화형 인재 탐색 솔루션 ‘탤런트 에이전트’와 정규직·비정규직을 아우르는 기업용 통합 채용 환경 ‘하이어링 센터’의 경우 정식 출시 앞서 사전 신청 행사를 진행 중이다. 아울러 구직자를 위한 공고 탐색 서비스 ‘커리어 에이전트(Career Agent, CA)’의 기능도 살펴볼 수 있다.

또 잡코리아 입사 혹은 이직을 희망하는 구직자들을 위한 정보도 한 데 모았다. ‘기술’ 탭에서 업계 최대 규모 AI·개발 테크 조직의 사내 분위기를 엿볼 수 있는 기술블로그를 만나볼 수 있다. ‘채용’ 탭에선 현재 진행 중인 웍스피어 채용공고와 인재상, 복리후생, 조직문화 등을 소개하는 콘텐츠가 마련됐다.

올리비아 리 잡코리아 디자인센터장은 “이번 CI 및 홈페이지 개편은 지난 30년간 ‘일과 사람을 연결해 온 방식’을 다시 정의하는 과정이었다”며 “웍스피어 생태계 전반을 하나의 이야기로 묶어 브랜드 메시지를 진정성 있게 전하고, 브랜드 경험의 연장선에서 기술과 서비스의 직관적 이해를 돕는 공간으로 조성했다”고 설명했다.