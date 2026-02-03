잡코리아, 30주년 '더 리부트’ 컨퍼런스' 성료

잡코리아(운영 법인 웍스피어, 대표 윤현준)가 창립 30주년을 맞아 지난달 29일 개최한 기념 컨퍼런스 ‘JOBKOREA THE REBOOT’를 성황리에 마무리했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 인공지능 전환(AX) 시대 채용·인적자원 관리(HR) 패러다임 변화를 조망하고, 잡코리아의 중장기 비전과 혁신 전략을 공유하는 자리였다. 기업 최고경영자(CEO)를 비롯한 인사담당자와 HR업계 관계자 등 1천500여 명이 참석했다.

윤현준 잡코리아 대표는 키노트 세션을 통해 종이 이력서에서 온라인·모바일로 이어진 지난 30년간의 채용 환경 변화를 돌아보며, 이제는 ‘찾는 과정’에서 ‘제안받는 경험’으로의 채용 패러다임 전환 앞에 서 있다고 강조했다.

잡코리아가 지난달 29일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최한 기념 컨퍼런스 ‘JOBKOREA THE REBOOT’를 성황리에 마무리했다

이날 잡코리아는 HR업계를 선도해온 기업으로서 단순히 ‘일자리(Job)’를 연결하는 플랫폼을 넘어, ‘일(Work)’을 둘러싼 모든 경험을 AI와 데이터로 재설계하고 새로운 일 문화와 생태계를 만들겠다는 뜻을 담은 새로운 사명 ‘웍스피어’를 공개하고, AI 커리어 에이전트 중심 플랫폼으로의 전환을 선언했다.

이어 잡코리아가 축적해 온 방대한 데이터와 자체 구축한 AI 기술을 바탕으로, 개인과 기업의 맥락을 이해하고 다음 선택을 제안하는 ‘컨텍스트 링크’ 개념을 적용한 차세대 AI 커리어 에이전트를 소개했다. 인사 담당자를 위한 ‘탤런트 에이전트’, 구직자를 위한 ‘커리어 에이전트’ 등 추론 기반 대화형 공고·인재 탐색 솔루션 출시를 예고했다.

잡코리아 창립 30주년 기념 컨퍼런스 ‘JOBKOREA THE REBOOT’에서 윤현준 잡코리아 대표이사(사진)가 새 사명과 CI를 공개하고 차세대 비전을 선포했다

이어진 컨퍼런스에서는 잡코리아의 주요 C레벨 임원진을 비롯해 신수정 임팩트리더스 아카데미 대표, 김성준 국민대 경영대학 겸임교수 등 다양한 연사가 글로벌 채용·HR 트렌드와 데이터 기반 인재 전략을 주제로 폭넓은 인사이트를 전했다.

이창준 잡코리아 최고전략책임자는 글로벌 채용 시장을 구조적으로 진단하며 채용 플랫폼 역할 변화의 필요성을 역설했다. 그는 “단순히 더 많은 구직자와 구인기업을 모으는 플랫폼에서 그칠 게 아니라, 전략적 의사결정을 돕는 곳으로 진화해야 한다”며 “웍스피어는 구인구직 양 측에 더 나은 채용 경험을 제공하는 플랫폼으로 거듭날 것”이라 예고했다.

김준수 잡코리아 최고인사관리책임자는 “2026년 채용 전략의 핵심은 데이터 기반으로 인재 밀도를 높이고 채용 퍼널별 전환율을 개선해 의사결정 적확도를 높이는 것”이라고 강조했다. 이어 “AI는 예측의 효율을 높이지만, 채용 담당자가 AI를 활용해 판단의 질을 높이지 못한다면 결국 AI에 대체될 수 있다”고 말했다. 또 “AI 시대 채용 담당자는 사업에 대한 이해를 바탕으로 채용 퍼널을 설계하는 ‘Talent Quality Architect’를 지향해야 한다”며 관련 역량과 커리어 로드맵을 제시했다.

김요섭 잡코리아 최고기술책임자는 “사람을 알려면 말보다 행동을 봐야한다”면서 “이제는 채용이 키워드 기반 검색·추천 시스템에서 상황과 맥락을 바탕으로 추론하는 ‘컨텍스트 링크’로 중심축이 이동할 것”이라고 강조했다. 특히 웍스피어가 30년간 쌓아온 구인구직 행동 데이터의 양과 깊이에 더해 최근 인수한 잡플래닛이 보유한 조직문화 등 기업 리뷰 데이터가 결합되면, 보다 정교한 AI 매칭이 가능하다고 설명했다.

이어 박소리 잡코리아 JK 사업실장은 잡코리아가 국내 시장에 선제적으로 도입한 퍼포먼스형 채용 공고상품 ‘스마트픽’을 중심으로 글로벌 채용 솔루션 트렌드를 소개했다. 스마트픽은 조회수 기반으로 과금하는 공고 상품으로, 가장 적합한 구직자에게 공고를 노출해 비용 대비 효율이 높고 실시간 성과 추적 및 집행이 가능한 구조를 채택해 이날 참가자들의 이목을 집중시켰다.

잡코리아 창립 30주년 기념 컨퍼런스 ‘JOBKOREA THE REBOOT’에선 잡코리아의 주요 임원들이 연사로 나서 글로벌 채용·HR 트렌드와 데이터 기반 인재 전략을 주제로 다양하고 폭넓은 인사이트를 전했다. (사진 왼쪽 상단부터 시계방향으로 이창준 CSO, 김준수 CHRO, 박소리 JK사업실장, 김요섭 CTO 순)

현장에는 잡코리아의 신규 AI 에이전트 2종을 비롯한 차세대 채용 서비스의 실제 작동 흐름을 직접 경험할 수 있는 체험존이 운영돼 참가자들의 발길이 끊이지 않았다. 특히 AI 기반 개인화 추천, 대화형 인재 탐색, 사용자 인터페이스(UI)/경험(UX) 변화 방향 등을 엿볼 수 있어 현직 담당자들의 질문이 쇄도했다.

이날 행사에 참석한 한 기업 인사담당자는 “AX 시대 HR의 역할과 방향성을 현업 관점에서 구체적으로 짚어준 자리였다”며 “특히 채용이 조직 성장을 설계하는 전략적 기능으로 진화하고 있다는 메시지가 인상 깊었고, 실제 업무에 적용할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있었다”고 밝혔다.

또 다른 채용 담당자는 “커리어 에이전트를 직접 경험해보니, 대화를 통해 맥락을 이해하고 다음 액션플랜을 제안하는 방식이 흥미로웠다”면서 “스마트픽 등 컨텍스트 링크 기반의 다른 채용 솔루션과 연계하면, 실제 채용 프로세스 전반의 효율을 높아질 것이라는 기대감을 갖게 된다”고 돌아봤다.

관련기사

잡코리아 창립 30주년 기념 컨퍼런스 ‘JOBKOREA THE REBOOT’ 체험존에서 차세대 커리어 AI 에이전트와 통합 비즈센터의 데모 시연이 이뤄져 현직 HR 담당자들의 이목이 집중됐다.

이날 잡코리아는 정규직·비정규직을 아우르는 기업용 통합 채용 환경 ‘하이어링 센터’ 구축 계획과 향후 서비스 로드맵을 공유했다. 커리어 전반과 조직 성장을 지원하는 HR 테크 기업으로의 도약을 예고했다. 잡코리아(정규직), 알바몬(비정규직), 잡플래닛(기업 정보·평판), 나인하이어(ATS), 클릭(외국인 채용) 등 기존 서비스를 묶어 하나의 풀 스펙트럼 HR 테크 생태계를 구축한다는 방침이다.

윤현준 대표는 “지난 30년간 채용 시장의 변화를 이끌어 온 경험을 바탕으로, 앞으로 잡코리아는 AI와 데이터 기술을 결합해 사람과 일을 더 잘 연결하고, 나아가 기업과 개인 모두가 더 나은 선택을 통해 더 나은 미래를 만드는 데 일조하는 플랫폼으로 진화해 나갈 것”이라고 밝혔다.