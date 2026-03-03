GS25, 3월 이달의 도시락 ‘개강·개학편’ 출시

GS25가 3월 개학 시즌을 맞아 ‘이달의 도시락 개강·개학편’을 출시한다고 3일 밝혔다.

이달의 도시락 3월 개강·개학편은 친숙함과 푸짐함을 동시에 갖춘 인기 급식 메뉴로 구성했다. 주요 메뉴는 ▲양념치킨 ▲제육볶음 ▲미트볼 ▲토마토스파게티 ▲김 등으로 가격은 5500원이다.

GS25는 이달의 도시락 출시를 기념해 물가 안정 취지를 담은 행사도 진행한다. 오는 31일까지 NH농협카드 결제 시 50% QR 할인해 해당 도시락을 2천원대에 즐길 수 있다.

GS25가 3월 개학 시즌을 맞아 ‘이달의 도시락 개강∙개학편’을 3일 출시한다. (제공=GS리테일)

이달의 도시락은 GS25가 매월 첫째 주 콘셉트를 정해 신규 도시락을 출시하고, 해당 월에만 한정 운영하는 도시락이다. 앞서 1월은 ‘갓성비편’, 2월은 ‘설명절편’을 선보였다.

민정환 GS리테일 FF팀 매니저는 “GS25는 월별 콘셉트를 살린 ‘이달의 도시락’ 시리즈로 고객 체감 혜택을 지속 확대하고 있다”며 “앞으로도 트렌드를 반영한 풍성한 구성의 도시락을 합리적인 가격에 선보여 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.