연말 케이크도 가성비로…GS25, 4천원대 미니케이크 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 ４천원대 미니케이크와 １만원대 크리스마스 홀케이크를 순차 출시한다고 1８일 밝혔다.

GS25의 지난해 매출 데이터 분석 결과에 따르면 연말(11~12월) 케이크 평균 매출은 평달(1월~10월) 대비 195.1% 급증하는 것으로 분석됐다.

GS25는 고물가 등을 고려해 부담 없이 즐길 수 있는 가성비 미니케이크 2종과 크리스마스 홀케이크 2종을 선보인다. ’버터베어‘, ’깜자‘ 등 인기 캐릭터 IP와 협업을 추진해 가성비뿐만 아니라 가심비 요소도 충족시킬 수 있도록 했다.

모델이 GS25가 4천원대로 선보인 크리스마스 미니케이크를 소개하고 있다. (제공=GS리테일)

미니케이크는 버터베어클스미니케이크, 깜자초코미니케이크 2종이다. 버터베어클스미니케이크는 초록, 빨간색 시트를 번갈아 쌓아 올린 구성으로 크리스마스 분위기 연출에 잘 어울리도록 구현됐다. 2종 모두 1~2인이 즐기기에 충분한 120g 용량으로 구성됐으며, 가격은 각각 4천900원이다.

한정판 홀케이크는 ‘매일우유’ IP를 활용한 ‘리얼우유케이크’와 버터베어와 협업한 ‘슈크림케이크’ 2종이다.

리얼우유케이크 가격은 1만8천800원으로 국내 유명 베이커리와 호텔들의 연말 크리스마스 케이크 가격을 고려하면 2~10배가량 저렴하게 즐길 수 있다.

‘버터베어슈크림케이크’는 버터베어의 색상을 고려해 슈크림을 주 재료로 한 케이크로 기획됐으며, 패키지 등 케이크 디자인에도 버터베어 캐릭터 이미지가 핵심 장식으로 활용됐다.

구매 고객에게는 특별 굿즈로 제작된 ‘버터베어’ 키링도 제공된다. 키링은 총 3종의 디자인으로 제작되었으며, 케이크 패키지 내 1종이 무작위로 동봉돼 증정된다. 가격은 2만8천원이다.

관련기사

크리스마스 홀케이크 2종은 한정수량 운영되며, 다음 달 2일부터 GS25 전용 앱 우리동네GS를 통해 사전 예약 구매할 수 있다.

고다슬 GS25 디저트 MD는 “연말연시 크게 늘어나는 케이크 소비 수요를 반영해 유명 캐릭터 IP를 활용한 크리스마스 케이크를 선보이게 됐다”며 “가성비 넘치는 가격대로 상품을 기획해 연말을 즈음에 높은 가격대로 형성되는 케이크 등 디저트 물가 안정에도 기여하고자 한다”고 말했다.