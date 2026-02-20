가성비 통했다…신세계푸드 ‘이마트 피자’ 인기

신세계푸드가 지난달 29일 재단장해 선보인 이마트 피자 4종이 일 평균 1만개씩 팔리며 3주 만에 누적 판매량 20만개를 돌파했다.

20일 신세계푸드에 따르면 설 연휴 기간에는 가족 모임과 홈다이닝 수요가 집중되며 ‘트리플 치즈 피자’의 일 판매량은 평소 대비 최대 7배까지 급증했다.

이 같은 인기는 고물가 환경 속에서 ‘체감 가성비’를 강화한 전략이 주효했다는 평가다. 신세계푸드는 이마트 피자를 재단장하면서 합리적 가족 먹거리를 찾는 소비 트렌드에 맞춰 1~2인 가구가 선호하는 15인치 사이즈에 토핑의 종류와 중량, 맛의 완성도를 높이고 가격은 1000~2000원 낮췄다.

이마트 피자. (제공=신세계푸드)

가장 높은 판매고를 기록한 제품은 ‘콤비네이션 디럭스 피자(1만 4980원)’로 누적 판매량 10만개를 넘겼다. 이와 함께 불고기와 리코타 치즈를 강조한 ‘불고기 리코타 피자(1만 5980원)’, 두 가지 페퍼로니를 적용한 ‘더블 페퍼로니 피자(1만 3980원)’, 모짜렐라, 체다, 고다 치즈를 조합해 풍미를 높인 ‘트리플 치즈 피자(1만 2980원)’ 등도 1만원대 가격으로 즐길 수 있다.

신세계푸드는 고물가 시대에 고객들이 체감할 수 있는 가격 경쟁력과 상품성을 강화한 제품을 지속 선보인다는 계획이다.

신세계푸드 관계자는 “가격 대비 만족도를 최우선 기준으로 삼아 고객이 선택 이유가 분명한 상품을 계속 선보일 것”이라며 “이마트 피자를 고물가 시대에 신뢰할 수 있는 가족 먹거리로 자리잡게 하겠다”고 말했다.