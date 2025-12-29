美 외식업계 키워드는 ‘가성비’…내년에도 할인 경쟁 지속

올해 미국 외식업계의 최대 키워드는 ‘가성비’인 것으로 나타났다. 고물가와 경기 불확실성이 이어지는 가운데 소비자들이 외식 지출을 가장 먼저 줄이면서다. 이 같은 흐름은 내년에도 지속될 것이라는 전망이다.

28일(현지시간) EY-파르테논 미국 소비자 심리 조사에 따르면 소비자들이 지출을 줄일 경우 소비자들이 가장 먼저 줄이겠다고 답한 항목은 외식이었다. 응답자의 약 25%가 외식을 우선적으로 줄이겠다고 답해 엔터테인먼트나 여행보다 높은 비중을 차지했다.

실제 방문객 감소도 뚜렷하다. 시장조사업체 블랙박스 인텔리전스에 따르면 1년 이상 영업한 미국 레스토랑의 방문객 수는 올해 7월을 제외하고 거의 매달 감소했다. 7월에도 0.1% 증가하는 데 그쳤다.

이에 외식업체들은 가성비 강화에 집중하고 있다. 패스트푸드 업계는 세트 메뉴와 가성비 메뉴를 전면에 내세웠고, 캐주얼 다이닝 체인들은 애피타이저 할인, 패스트푸드와의 가격 격차를 좁히는 마케팅, 매장 내 경험 강화 전략을 병행하고 있다.

대표적인 곳이 맥도날드다. 맥도날드는 지난해 5달러 가성비 세트를 출시했다. 올해에는 이 전략과 함께 ‘1+1(1달러)’ 프로모션과 할인 세트 메뉴를 잇따라 도입했다. 그 결과 맥도날드는 올해 3분기 미국 동일매장 매출이 2.4% 증가했다.

크리스 켐프친스키 맥도날드 CEO는 “가성비는 저소득층뿐 아니라 모든 소비자에게 중요한 요소”라고 강조했다.

경쟁사들도 비슷한 전략을 펼치고 있다. 타코벨은 지난해 7달러 ‘럭스 크레이빙 박스’를 출시했고 올해 초 5달러와 9달러 버전을 추가했다.

제이 밴디 골리앗컨설팅그룹 사장은 ”패스트푸드점 업계에서 5달러 메뉴만으로는 마진을 확보하기 쉽지 않다”며 “일부 고객이 9달러 수준의 정가 세트 메뉴를 함께 주문해 손익을 맞추는 구조를 염두에 둔 전략”이라고 설명했다.

반면 패스트 캐주얼 업계는 할인 확대에는 신중한 모습이다. 할인에 나설 경우 마진 훼손과 브랜드 가치 하락을 피하기 어렵기 때문이라고 CNBC는 분석했다. 카바, 스위트그린, 치폴레 멕시칸 그릴 등이 최근 실적 부진을 겪는 것으로 나타났다.

현재까지 가장 두드러진 성과를 낸 곳은 캐주얼 다이닝 체인 칠리스다. 10달러대 세트 메뉴를 앞세운 공격적인 가성비 마케팅으로 고소득층과 중저소득층 고객을 동시에 끌어들이는 데 성공했다.

업계에서는 외식업체들이 당분간 가성비 중심 전략을 유지할 것으로 보고 있다. 특히 1월에는 소비자들이 새해 결심에 따라 지출을 줄이고 외출 빈도도 감소하는 경향이 있어 연초 할인 경쟁이 더욱 치열해질 것이라는 분석이다.

시장조사업체 테크노믹의 리치 샹크는 “인플레이션과 불확실한 고용 시장 등으로 인해 올해 1~2월의 계절적 방문객 감소 폭이 예년보다 더 커질 수 있다”고 말했다.

무디스는 외식업 전반에 대해 부정적인 산업 전망을 유지하고 있다. 방문객 수 감소와 인건비·원자재 비용 상승이 동시에 나타나고 있기 때문이다.

무디스의 마이클 주카로 애널리스트는 “인플레이션이 다소 완화되기는 했지만, 가격이 내려가고 있는 것은 아니다”며 “특히 소고기 가격은 안정되기까지 시간이 더 필요하다”고 말했다.