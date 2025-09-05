집밥, 코로나 때보다 더 늘었다…식품업계 ‘미소’

소비자들이 코로나19 팬데믹 당시보다 집에서 요리를 더 자주 하는 것으로 나타났다. 식품업계는 이런 변화가 경기 불확실성 속에서 주요 제품 매출을 지탱하는 역할을 하고 있다고 설명했다.

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 향신료 제조업체 매코믹은 최근 열린 ‘바클레이스 글로벌 필수소비재 콘퍼런스’에서 “현재 소비자의 약 86%가 집에서 식사를 해결하고 있으며, 이는 팬데믹 당시보다 2%포인트 높은 수준”이라고 밝혔다.

브렌든 폴리 매코믹 최고경영자(CEO)는 “지난 몇 년간 소비자들이 요리를 배우기 시작했고, 점점 즐기고 있다”며 “실력도 향상되고 있다”고 말했다.

(사진=이미지투데이)

인플레이션과 관세로 외식 비용이 특히 크게 오르면서, 소비자들이 집밥에서 가성비를 찾고 있다는 것이 업계의 분석이다. 미 노동통계국에 따르면 지난 1년간 ‘집에서 먹는 음식’ 가격은 2.2% 오른 반면, ‘외식 비용’은 3.9% 올랐다.

수프와 소스를 만드는 캠벨의 CEO 믹 비크후이젠은 콘퍼런스에서 “집밥 트렌드는 확실히 우리 포트폴리오에 긍정적”이라며 “소비자들이 치킨 수프 같은 제품을 간단히 식사로 즐기기도 하고, 다양한 요리에 재료로 활용하기도 한다”고 말했다.

제너럴 밀스는 가정 내 저렴한 식사를 찾는 수요가 늘면서 쌀과 콩 판매가 늘었다고 설명했다.

다나 맥내브 제너럴 밀스 북미 리테일 부문 대표는 “소비자가 가성비에 부담을 느낄 때는 ‘처음부터 직접 요리’로 돌아가는 경향이 있다”며 “최근에는 많은 가정이 한 끼 요리를 세 끼로 나눠 먹는 식으로 창의적인 방식을 쓰고 있다”고 말했다.