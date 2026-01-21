신세계푸드, 트레이더스 전용 대용량 ‘꿔바로우·고추튀김’ 출시

신세계푸드는 이마트 트레이더스 전용 실속형 대용량 간편식으로 ‘꿔바로우’와 ‘바삭 고추튀김’을 선보였다고 21일 밝혔다.

‘꿔바로우’는 국내산 돼지고기 등심과 찹쌀가루를 사용했다. 1.3㎏의 중식 간편식으로 가격은 1만5천980원이다. 기존 신세계푸드의 유사 메뉴 소용량 제품(400~500g) 대비 중량은 두 배 정도 늘리고, 단위 중량당 가격은 약 30% 낮췄다.

‘바삭 고추튀김’은 국내산 통오이고추에 신선한 돼지고기, 두부, 채소 등을 채워 넣은 900g의 튀김류 간편식이다. 가격은 1만5천280원이다.

관련기사

트레이더스 대용량 간편식. (제공=신세계푸드)

신세계푸드의 이번에 출시한 ‘꿔바로우’, ‘바삭 고추튀김’과 같은 실속형 대용량 간편식을 지속적으로 확대할 계획이다.

신세계푸드 관계자는 “고물가 상황 속에서 소비자들이 체감할 수 있는 ‘실질적인 가성비’를 점점 중요하게 생각하고 있다”며 “앞으로도 품질과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 대용량 제품을 지속적으로 선보이며 소비자들의 수요에 맞춘 제품을 선보일 계획이다”고 말했다.