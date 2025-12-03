이마트 "4천950원 화장품, 샴푸·생리대 등 일상용품으로 확대”

이마트가 ‘4천950원 화장품’의 인기에 힘입어 일상 용품 전반으로 상품 종류를 확대한다고 3일 밝혔다.

이마트는 지난 4월 LG생활건강과 협업해 4천950원 화장품 브랜드인 ‘글로우:업 바이 비욘드’를 출시했다.

이마트 단독으로 선보인 ‘글로우:업 바이 비욘드’는 1탄 ‘탄력 광채’ 라인을 시작으로, 2탄 ‘수분 진정’에 이어 지난 9월 말 3탄 ‘영양 장벽’ 라인까지 선보였다. 현재 총 10여개 브랜드를 선보였고 누계 판매 수량은 16만 5천개를 넘겼다.

신규 4천950원 화장품 브랜드 '더마티션' (제공=이마트)

이 중 ‘글로우:업 바이 비욘드’ 1탄 8종의 상품은 지난 7월 말 몽골에 위치한 5개의 이마트 매장과 라오스에 위치한 3개의 노브랜드 전문점으로 수출하기도 했다.

지난달에는 이마트를 찾는 고객이 4천950원 화장품 브랜드를 손쉽게 찾을 수 있도록 ‘매일의 피부관리, 4천950원 뷰티샵’이라는 전용 인테리어 집기를 개발해 이마트 용산점에 도입했다. 추후 은평점·왕십리점 등에도 순차 선보일 예정이다.

이마트는 이날 로드숍 브랜드 토니모리와 협업해 남성용 기능성 라인인 ‘더마티션’ 브랜드를 출시했다. 총 9개 신제품을 선보였으며 이 중 ‘오메가 라인 4종’은 면도, 환경 자극으로 민감해진 피부를 빠르게 진정시키는 데 도움을 주는 것이 특징이다.

또 이마트는 내년부터 헤어케어, 세제·제지 등 일상용품 전반으로 4천950원 라인업을 확대 적용할 방침이다.

우선 샴푸, 린스 등 헤어케어 제품과 생리대 등 여성용품을 선보인다. 내년 1월 총 10여종을 공개한다.

대표 품목으로는 이마트 인기 탈모케어 브랜드와 협업해 이마트 단독으로 선보이는 ‘닥터그루트 탈모+두피 토탈케어 라인 샴푸, 컨디셔너 세트’와 ‘그래비티 엑스트라 스트롱 샴푸’다.

국내 생리대 대표업체인 유한킴벌리 좋은느낌의 최상위 라인업인 ‘에어리 입는 오버나이트(대형/4P)’는 이마트 전용상품으로 개발해 상시 저렴한 가격에 판매할 예정이다.

이석규 이마트 일상용품 담당은 “‘4천950원’은 단순히 가격정보를 넘어 이마트 일상용품만의 하나의 브랜드가 됐다”며 “새해에는 헤어케어 제품을 시작으로 다양한 일상용품에 4950원의 가치를 넣은 우수한 상품을 제안할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.