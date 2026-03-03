엔젤로보틱스, 서울AI페스타 참가

웨어러블 로봇 전문기업 엔젤로보틱스는 지난 2월 28일부터 3월 1일까지 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 개최된 '2026 서울AI페스타'에 참가했다고 3일 밝혔다.

행사는 서울시가 주최하고 서울AI재단이 주관했다. 로보틱스, 인공지능 등 첨단 기술을 일반 시민이 직접 보고 체험할 수 있도록 기획됐다.

조남민 엔젤로보틱스 대표는 행사 첫날 AI 오디세이 무대에서 진행된 AI 전문가 강연에서 '헬스케어 웨어러블 로봇과 피지컬 AI의 미래'를 주제로 강연을 나섰다.

조남민 엔젤로보틱스 대표가 2026 서울AI페스타에서 발표하고 있다. (사진=엔젤로보틱스)

조 대표는 웨어러블 로봇이 재활과 돌봄 영역을 넘어 인간 움직임 데이터를 학습하고 분석하는 피지컬 인공지능과 결합되면서 새로운 전환점을 맞이하고 있음을 강조했다.

이어 실제 의료 현장 사례를 토대로 AI와 로봇이 만들어갈 미래형 헬스케어 패러다임 방향성과 고령화 사회에서의 사회적 효과를 구체적으로 제시했다.

행사 둘째 날에는 '서울시-AI로봇 산업 리더스 토론회'가 열렸다. 조 대표는 오세훈 서울시장, 국내 코스닥 상장 로봇기업 대표들과 함께 패널로 참석해 AI 로봇 산업 현황과 서울시가 나아가야 할 미래 방향을 논의했다.

휴머노이드 로봇존에서는 '엔젤슈트 H10'을 시연했다. 사용자 동작을 실시간으로 분석해 보행 훈련을 보조하는 웨어러블 로봇 기술로 국내외 관람객들의 관심을 받았다.

조남민 엔젤로보틱스 대표는 "피지컬 AI가 사람들의 실제 삶 속에서 어떤 변화를 만들 수 있는지 시민들과 함께 나눈 자리였다"며 "로봇 기술 혁신을 통해 인간 능력을 유지·회복·증강·초월할 수 있도록 기술력과 사업을 확장하겠다"고 말했다.

한편 엔젤로보틱스는 지난 1월 말레이시아 국립대 병원에서 재활 로봇 엔젤렉스 M20 출시 행사를 개최한 데 이어, 태국·베트남 등 동남아시아 주요 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다.