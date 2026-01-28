엔젤로보틱스, 말레이시아서 '엔젤렉스 M20' 출시

웨어러블 로봇 전문기업 엔젤로보틱스는 말레이시아 국립대 병원에서 재활로봇 엔젤렉스 M20을 공식 출시했다고 28일 밝혔다.

회사는 지난 27일 말레이시아 공과대학교 산하 알술탄 압둘라 병원에서 엔젤렉스 M20 런칭 행사를 개최했다. 말레이시아 고등교육부 장관이 주관하고 국립대 병원과 의과대학이 참여했다.

왼쪽부터 사린 빈 샤히브 UiTM 부총장, 잠브리 압둘 카디르 말레이시아 고등교육부 장관, 엔젤렉스 M20 시연자, 조남민 엔젤로보틱스 대표, 파자 아크타르 하나피아 UiTM 병원장이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=엔젤로보틱스)

엔젤렉스 M20은 단순한 장비 판매가 아니라 국립대 병원과의 임상 연구, 의료진 교육, 향후 로봇 재활 레퍼런스 센터 구축까지 연결되는 구조로 도입했다.

엔젤렉스 M20은 한국과 말레이시아를 포함한 6개 기관이 참여한 국제 다기관 임상시험을 통해 재활 효과를 입증했다. 말레이시아 의료기기 당국 정식 인허가를 획득했다.

관련기사

조남민 엔젤로보틱스 대표는 "이로봇 기술이 실제 공공 의료 현장에서 환자 치료에 기여할 수 있음을 증명했다"라며 "앞으로도 의료 현장에서 검증되는 기술을 기반으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장을 만들어가겠다"고 말했다.

엔젤로보틱스는 이번 성과를 계기로 동남아시아 시장에서의 입지를 확대하는 동시에 유럽 CE 인증과 미국 시장 진입을 목표로 글로벌 사업을 본격화할 계획이다.