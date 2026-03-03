마크 저커버그, 마이애미에 1억 7천만달러 저택 매입

메타플랫폼스 창업자 마크 저커버그와 아내 프리실라 챈이 마이애미의 억만장자 거주지로 유명한 전용 섬에서 1억 7000만 달러(약 2493억원)에 달하는 대저택을 매입했다.

2일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 이번 주택 거래 대상은 비스케인만의 인디언 크릭 섬으로, 이번 매각가는 역대 최고 주택 거래가를 기록했다. 종전 최고 기록은 2025년 개발업자 블라드 도로닌이 스타 아일랜드 주택을 1억 2000만 달러(약 1759억 8000만원)에 매각한 사례였다.

외신에 따르면 저커버그는 유명 성형외과 의사 애런 롤린스와 그의 아내 마린으로부터 해당 부동산을 매입했다. 매도자 측은 마이애미 고급 주택 거래로 유명한 부동산 중개팀 질스-제더 그룹의 질 허츠버그와 대니 허츠버그가 맡았다.

마크 저커버그 메타 CEO.(사진=저커버그 공식 페이스북 캡처)

대니 허츠버그는 이번 거래에 대해 “마이애미 역사상 최고가 거래”라며 “이례적으로 보일 수 있지만, 시장의 다른 매물과 제시 가격을 보면 1억 달러(약 1466억 5000만 원)를 넘는 거래가 상당히 늘어날 것”이라고 말했다.

다만 허츠버그는 매수자 신원에 대해서는 언급을 피했으며, 저커버그 측 대변인 역시 입장을 내놓지 않았다.

순자산이 약 2310억 달러(약 338조 7615억원)로 추정되는 저커버그는 수주 전부터 인디언크리크에서 주택 매입을 검토해 왔다고 외신은 설명했다. 허츠버그는 거래가 월요일에 마무리됐다고 밝혔다.

외신은 저커버그의 주택 구입이 캘리포니아에서 억만장자세 도입이 거론된 이후 실리콘밸리의 부호들이 마이애미 고가 주택을 사들이는 흐름의 연장선으로도 해석된다고 설명했다.

알파벳 공동창업자 래리 페이지는 마이애미 부동산 3건을 1억 8800만 달러(약 2757억원)에 매입했고, 또 다른 공동창업자 세르게이 브린도 마이애미비치에서 5000만 달러(약 733억원) 상당의 주택을 매입 중이라고 외신은 보도했다.

관련기사

인디언 크릭 섬은 자체 자치단체로 운영되며 도로와 컨트리클럽, 골프장이 일반인에게 개방되지 않아 억만장자 섬이라는 별칭을 얻었다. 해당 섬에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 딸인 이방카 트럼프와 전 미식축구 선수 톰 브래디 등이 거주하고 있다.

외신은 저커버그가 이번 마이애미 주택을 상시 거주지로 쓸지, 부동산 포트폴리오의 추가 자산으로 둘지는 확실치 않다고 설명했다. 그는 캘리포니아 팔로알토와 레이크타호, 워싱턴DC, 하와이 카우아이 등에도 주택을 보유하고 있다.