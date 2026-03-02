노키아 AI통신장비 첫 이름은 한국 ‘독수리’

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] 노키아가 AI를 접목한 기지국에 독수리(Doksuri) 이름을 붙였다. 한국을 AI 네트워크 첫 주요 시장으로 꼽고 차세대 통신 장비 솔루션에 한국 독수리(Korean eagle)라고 부르겠다는 것이다.

노키아가 1일(현지시간) MWC26 개막에 앞서 AI-RAN 전략을 발표하며 무선 장비 라인업인 에어스케일 포트폴리오에 ‘독수리(Doksuri)’를 추가했다고 밝혔다.

저스틴 호타드 노키아 CEO

엔비디아가 통신 네트워크의 AI 전환을 추진하면서 노키아에 10억 달러를 전격 투자했다. 이수 노키아가 꺼낼 AI 네트워크 전략에 이목이 집중됐다.

그런 가운데 발표된 독수리 솔루션은 AI 시대에 중요하게 요구받는 성능과 에너지 효율, 구축 간소화에 중점을 뒀다.

에어스케일 독수리 솔루션, 사진_노키아

먼저 리프샤크 SoC 기반으로 설계된 독수리 라인업은 일반적인 네트워크 환경에서 전력 효율이 30% 개선됐다. 무게는 최대 25% 줄여 기지국 설치 공간의 부담을 줄였다. 아울러 고유한 장착 시스템을 기반으로 설치 시간도 최소화했다.

팔라비 마하잔 노키아 CTO는 “AI 네이티브 아키텍처로 전환하면서 차세대 무선 포트폴리오는 증가하는 AI 기반 트래픽 수요에 대응하면서도 에너지 소비와 총소유비용(TCO)을 줄일 수 있도록 했다”고 설명했다.

한편 노키아는 엔비디아의 GPU 가속기를 통한 RAN 소프트웨어 고도화에 나섰다고 밝혔다. 함께 테스ㅌ를 진행하는 통신사는 T모바일, 소프트뱅크, 인도네시아의 인도삿이 꼽혔다.

저스틴 호타드 노키아 CEO는 “AI-RAN은 RAN을 AI에 최적화된 소프트웨어 중심 플랫폼으로 전환한다”며 “엔비디아와 점점 확대되는 파트너 생태계와 함께 검증 단계를 넘어 상용 배치 단계로 진입하고 있다”고 밝혔다.

글로벌 통신사 외에 AI-RAN 인프라 구축을 위한 생태계 파트너도 늘렸다. 이날 새롭게 파트너에 이름을 올린 회사는 콴타와 슈퍼마이크로다. 이들은 델테크놀로지스와 레드햇 기반의 AI-RAN 클라우드 생태계 확장에 나서게 된다.