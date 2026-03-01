퀄컴·에릭슨, 6G 무선 기술 분야서 프로토타입 성과 공개

퀄컴과 에릭슨은 27일(미국 현지시간) 차세대 이동통신인 6G의 핵심 무선 기술 분야에서 공동 시제품 검증에 성공했다고 밝혔다.

양사는 6G 물리계층 핵심 기능을 공동 개발·검증했으며, 3GPP 6G Release 20을 위한 연구 항목으로 400MHz 컴포넌트 캐리어와 30kHz 서브캐리어 간격 등을 제시했다.

또 6~8GHz 센티미터파(cmWave) 대역에서 성능과 디바이스 특성을 검증해 향후 6G 주파수 설계 방향에 영향을 줄 전망이다.

퀄컴과 에릭슨이 6G의 핵심 무선 기술 분야에서 공동 시제품 검증에 성공했다고 밝혔다. (사진=퀄컴)

이번 협력은 AI 중심 네트워크 구현에도 초점이 맞춰졌다. 양사는 새로운 디바이스 폼팩터 기반 AI·증강현실(AR) 서비스, 디바이스–네트워크 협력 컴퓨팅, 상황 인지 네트워크, 업링크 성능 최적화 기술을 공동 개발하고 있다.

양사는 향후 AI 서비스 확산으로 업링크 트래픽이 급증할 것으로 전망했다. 멀티 디바이스 기반 AI와 실시간 데이터 생성 증가로 광역 커버리지와 안정적 연결, 고성능 업링크가 핵심 경쟁 요소로 부상할 것으로 예상된다.

에릭슨 조사에 따르면 2030년까지 소비자의 40%가 매일 AI 서비스를 사용할 것으로 전망되며, 업링크 데이터 수요는 5년마다 3배 증가할 것으로 분석됐다.

3GPP가 확정한 6G 통신 로고

양측은 이번 협력이 6G 기술 방향과 생태계 구축에 중요한 전환점이 될 것으로 보고, 글로벌 통신사 및 산업 파트너와 협력을 확대해 차세대 네트워크 상용화를 앞당긴다는 계획이다.

두르가 말라디 퀄컴 기술기획·엣지 솔루션 부문 본부장(수석부사장)은 "이번 양사 협력은 6G 핵심 무선 기술과 사용자 경험을 조기에 정렬해 표준화와 상용화를 연결하는 명확한 로드맵을 구축했다"고 설명했다.

이어 "특히 업링크 성능과 광역 신뢰성 확보를 통해 차세대 AI 기반 디바이스와 서비스 확산을 촉진할 것"이라고 강조했다.

에릭 에쿠덴 에릭슨 CTO는 "AI 중심 6G 구현을 위해 디바이스, 네트워크, 엣지, 클라우드 등 전 생태계 협력이 필수"라고 설명했다.

관련기사

이어 "퀄컴과 에릭슨은 실제 프로토타입을 통해 새로운 주파수 탐색, 업링크 성능 강화, 디바이스·네트워크 협력 기술을 검증함으로써 6G를 개념에서 상용화 단계로 전환하고 있다"고 밝혔다.

퀄컴은 오는 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 GSMA 주최로 열리는 세계 최대 규모 이동통신 전시회인 MWC26에서 6G 기술검증 프로토타입을 공개 예정이다.