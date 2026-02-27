위상 회복 한경협, 남은 퍼즐은 4대그룹 회장단 복귀…"계속 소통 중"

한국경제인협회(한경협)의 재계 내 위상이 회복됐다는 평가를 받는 가운데 4대 그룹 회장단 가입과 차기 회장 선임에 대한 관심이 높아지고 있다.

한경협은 박근혜 정부 당시 국정농단 사태에 휘말리며 4대 그룹이 탈퇴하는 등 존폐 위기에 내몰렸지만, 명칭을 변경하고 대대적인 쇄신의 과정을 거쳐 재계 내 존재감과 역할을 회복하는 과정에 있다.

한경협은 27일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 제65회 정기총회를 개최했다. 이날 총회에는 이장한 종근당 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장, 김정수 삼양라운드스퀘어 부회장, 김희용 티와이엠 회장, 우오현 SM그룹 회장, 이희범 부영그룹 회장 등 재계 주요 인사를 포함해 약 70여명이 참석했다.

이번 총회를 통해 갤럭시코퍼레이션, 에어버스코리아 등 신규회원 20곳이 가입했다. 재계의 관심을 끈 4대그룹 총수의 회장단 복귀는 없었다.

김창범 한경협 상근부회장 (사진=지디넷코리아)

김창범 한경협 상근부회장은 총회가 끝난 후 기자들과 만난 자리에서 4대 그룹 회장단 복귀와 관련한 질문에 "계속 소통을 진행 중"이라며 "올해는 대외경제 여건이 엄중해 모두 경영에 전략을 다해야 하는 만큼 조금 시간을 갖고 추진해 나가지 않을까 한다"고 답했다.

이어 "내년 2월 정기총회가 있기 때문에 (4대 그룹이)회장단에 참여해서 같이 논의하는 기회가 마련되면 좋겠다는 차원에서 계속 소통을 하고 있다"고 덧붙였다.

재계에 따르면 류진 회장은 차기 한경협 수장은 4대 그룹 회장 중에서 나와야 한다는 의중을 피력한 것으로 전해진다.

김 부회장은 이와 관련해 "작년 정기총회 이후 격량의 대외 환경 속 경제단체장이 가진 무게감이 그 어느때 보다 무겁게 받아들여지고 있다"며 "차기 리더십은 대한민국 경제와 미래를 견인하고 새로운 길을 제시할 수 있고, 또 정부와 국민과 같이 호흡할 수 있는 분들이 계속 나오지 않을까한다"고 조심스럽게 밝혔다.

이어 "회장 임기 기간이나 회수보다는 대전환의 시점에서 대한민국 경제를 밝힐 수 있는 역할을 할 분이 지금 현 회장 또는 다음에 오실 분이 해나가야 할 부분이라 생각한다"고 말했다.

최근 대한상공회의소(이하 대한상의)가 통계 오류 논란으로 곤혹을 겪는 가운데 한경협도 신중을 기하는 분위기다.

김 부회장은 "자료나 통계, 정책 보고서의 신뢰성은 절대 놓쳐서는 안 될 부분이기에 경제단체 모두 공신력과 투명성을 높이고 신뢰받을 수 있는 정책 대안을 내고자 한다"며 "연구용역과 보고서를 스크린하고 검증하고 피드백 받는 기존 시스템을 업그레이드하기 위해 현재 준비하고 있으며, 이를 통해 공신력을 더 획기적으로 높이고자 한다"고 말했다.

그는 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책과 관련해 대미투자특별법에 대한 필요성도 언급했다.

김 부회장은 "대법원 상호관세 위법 판결 이후 불확실이 더 커지고 있는 상황"이라며 "국회에서 특별법 논의가 약간 주춤하고 있어 국회 대미투자특별법처리를위한특별위원회(대미투자특위) 활동을 통해 신속한 입법이 이뤄질 수 있도록 간곡히 부탁하고 있다"며 "주요 수출 품목들이 관세 영향권에 있기 때문에 특별법이 시한 내 처리될 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.

한경협은 이날 총회에서 4대 중점사업으로 ▲뉴 K-인더스트리 시대 개막 ▲글로벌 위상 제고 ▲함께하는 성장의 길 구축 ▲회원 서비스 강화 등을 제시했다. 뉴 K-인더스트리 구상은 글로벌 대전환기를 맞아 AI생태계 주도권 확보, 미래 먹거리 산업 육성 등 신성장 산업의 발전방안을 제시하는 것을 골자로 한다.

김 부회장은 "글로벌 대전환 시대를 선도하는 새로운 한국형 성장 모델을 제시하는 것이 필요하다는 것이 기업들이 가진 공통적인 생각"이라며 "뉴 K-인더스트리는 더이상 과거의 성공 방정식이 통하지 않는 상황에서 대한민국 경제에 터닝포인트를 만들어야 한다는 절박감이 반영됐다"고 설명했다.